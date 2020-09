Nuove trame animeranno le puntate di Una vita in onda su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che Felipe mostrerà comportamenti strani dopo la sparizione di Marcia, facendo preoccupare i vicini. Genoveva ne sarà affranta, in quanto avrebbe sperato che, una volta eliminata la rivale in amore. avrebbe potuto avere il cuore dell'affascinante avvocato.

Intanto, i vicini rivedranno dopo tanto tempo Mauro, che rientrerà ad Acacias senza la sua Teresa. Il commissario, giunto nel quartierino per aiutare Felipe a ritrovare Marcia, avrà modo e tempo di raccontare la sua drammatica storia. Camino invece informerà Jose dicendogli dove si trova Emilio, nascondendo la verità a Cinta.

Una Vita, nuove puntate: bentornato Mauro

Il commissario San Emeterio tornerà ad Acacias per offrire il suo aiuto a Felipe, disperato dopo la sparizione nel nulla di Marcia. Mauro non avrà al suo fianco Teresa: il destino avverso ha riservato loro una fine crudele. Nelle prossime puntate di Una Vita, si verrà a sapere che la bella e sfortunata Teresa è morta per mano di due malviventi e che con lei se ne è andato anche il bimbo che portava in grembo. Ormai solo e senza più legami, Mauro deciderà di stabilirsi di nuovo nel quartierino in cui un tempo era stato felice con la sua amata.

Grazie alle accurate indagini, Mauro scoprirà che Marcia potrebbe trovarsi nella casa di Andrade, un uomo malvagio impegnato nella tratta degli schiavi.

Il commissario pregherà Felipe di non intromettersi e di lasciarlo lavorare ma le cose non andranno come previsto.

Felipe ricade nelle vecchie abitudini

Stando alle anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, Andrade permetterà a Felipe di partecipare all'incontro fissato con Mauro. Ovviamente, negherà spudoratamente di essere implicato nella tratta degli schiavi.

Nel frattempo, Susana scoprirà che ci sono problemi in casa Palacios: Lolita e Carmen non sembrano sopportarsi più.

Felipe invece, impaziente e desideroso di ritrovare la sua Marcia, se la prenderà con Mauro, reo di non aver calcato la mano con Andrade. Deluso da come sono andate le cose, Alvarez Hermoso inizierà comportarsi in maniera strana, facendo preoccupare sia Mauro che Genoveva.

Tensione a casa Palacios nei prossimi episodi di Una Vita

Non saranno giorni facili per i Palacios: l'astio tra Lolita e Carmen finirà per riversarsi anche su Ramon ed Antonito, che non faranno altro che evitarsi. Nel frattempo Genoveva, in ansia dopo il ritorno di Mauro, continuerà a pregare affinché il piano di Ursula non fallisca.

Felipe cadrà di nuovo nelle vecchie abitudini. L'avvocato si sveglierà in un albergo dopo essere stato aggredito quando Mauro lo raggiungerà per informarlo del fatto che Andrade ha chiesto loro un nuovo incontro. Come raccontano le nuove anticipazioni di Una Vita, l'avvocato intenderà recarsi da solo all'appuntamento e il commissario, temendo per la sua incolumità, proverà a raggiungerlo prima che commetta una follia.