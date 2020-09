Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà approfondita la vicenda che vede protagonisti Giulia e l'uomo che ha ordito la truffa romantica a suo discapito. A quanto pare Marco Modica (ndr vero nome di Marcello Sermonti), intenzionato a non pagare per le sue colpe, si giocherà tutte le carte possibili pur di evitare conseguenze per le sue terribili azioni. Nel frattempo la Poggi attenderà fiduciosa che la giustizia faccia il suo corso. Ci sarà spazio anche per una storyline dai toni più leggeri che vedrà coinvolti il giovane chef Patrizio Giordano e Max Peluso. A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relativi a queste due storyline, che andranno in onda dal 21 al 25 settembre alle 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni e trame 21-25 settembre: una telefonata turba Giulia

La puntata di venerdì 18 settembre si è chiusa con Giulia (Marina Tagliaferri) che ha risposto ad una telefonata di Marco Modica (Fabio Cocifoglia). L'episodio di Un posto al sole di lunedì 21 settembre partirà da quel punto, mostrando cosa avrà da dire il truffatore alla Poggi. Le anticipazioni non svelano il contenuto della telefonata, ma rivelano che Giulia rimarrà profondamente turbata dalle parole dell'uomo. Difficile stabilire a questo punto se Marco provi un approccio minaccioso o se tenti nuovamente ad impietosire la donna, come fatto finora, ma in ogni caso le sue parole turberanno profondamente la Poggi.

Marco giunge in commissariato

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 21 al 25 settembre, rivelano che Giulia Poggi sarà fiduciosa del fatto che Marco Modica paghi per quello che le ha fatto. Per quanto questo passaggio non venga specificato, è presumibile che Giulia, nonostante le parole dell'uomo, decida comunque di denunciare Marco, dal momento che quest'ultimo si recherà in commissariato.

A questo punto il sedicente Marcello si troverà faccia a faccia con l'ispettore Torre a cui darà una sua versione dei fatti. Le anticipazioni non aggiungono altro, quindi occorrerà pazientare per scoprire quale sarà questa "sua" versione.

Torna Max Peluso

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli), desideroso di fare bella figura con Max Peluso (Francesco Paolantoni), costringerà il povero Samuel (Samuele Cavallo) a turni estenuanti.

Il giovane chef però sarà ignaro del fatto che Max Peluso abbia in serbo per lui una sorpresa decisamente sgradevole. Dopo questa cocente delusione, Patrizio rimarrà molto affranto ma questo evento potrebbe servirgli da lezione e fargli capire quanto sia importante lavorare in team.