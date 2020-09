Inizia un'altra settimana in compagnia della soap opera Un posto al sole. Di seguito le anticipazioni che andrà in onda dal giorno 28 settembre 2020 fino al giorno 1 ottobre 2020. Al centro dei prossimi episodi ci sarà ancora una volta Niko (Luca Turco) che, dopo aver mandato all'aria il matrimonio con la sua ragazza Susanna (Agnese Lorenzini) per un tradimento, si troverà davanti a un altro momento di immenso imbarazzo. Intanto Susanna aspettando l’esito della prova per diventare magistrato, tornerà a lavorare in studio con Niko. Ma questa convivenza forzata porterà i due a dei durissimi confronti e non mancheranno delle discussioni molto accese.

Un Posto al Sole: anticipazione della puntata del 28 settembre: Claudia prova a tentare Niko

Dunque Niko stressato da tutta questa situazione sentimentale e lavorativa, deciderà di staccare la spina, concedendosi una serata tranquilla. Proprio in questa serata farà la conoscenza di Claudia (Mariacarla Casillo), che farà di tutto per farsi notare a Niko. Quest'ultimo cadrà in tentazione oppure resisterà alla barista Claudia? Inoltre in questa puntata per Serena sarà il momento di dire la verità a Leonardo. Infine Peluso metterà in grande ansia il personaggio Patrizio per lo show televisivo che verrà registrato direttamente al Caffè Vulcano.

Upas – anticipazioni delle puntate in onda dal 29 al 30 settembre

Dopo aver detto a Leonardo di essere in dolce attesa, Serena, sarà più sotto pressione e vivrà anche un momento di profondo sconforto. Mentre Roberto proverà a far ragionare Marina sul conto di Fabrizio, l’uomo deciderà di prendere una decisione che la lascerà senza parole.

Intanto al Caffè Vulcano, Peluso proverà a mettere in grandi difficoltà Patrizio. Inoltre in queste puntate vedremo che Lara e Roberto saranno sempre più complici e uniti e proprio per questo motivo, Fabrizio prenderà delle decisioni che saranno sorprendenti per entrambi i ragazzi. Infine dopo la sconfitta nel reality show televisivo di Peluso, Patrizio accetterà ancora di di mettersi in discussione per quanto riguarda la cucina?

Un Posto al Sole – anticipazioni della puntata che andrà in onda il primo giorno di ottobre

Nella puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda il giorno giovedì 1 ottobre 2020, Giulia non riceverà notizie importanti da parte dei poliziotti e quindi deciderà di prendere una iniziativa molto personale che la potrebbe mettere in pericolo. Inoltre il ritorno di Susanna creerà inevitabili tensioni con Niko durante le loro giornate lavorative. Infine Marina deciderà di sposarsi con Fabrizio e di dire personalmente a Ferri la sua iniziativa.