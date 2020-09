Verissimo con Silvia Toffanin riprende da sabato 12 settembre. Alle 16 il via al nuovo ciclo di trasmissioni. Il programma Mediaset riparte nella sua veste classica dando spazio a interviste, racconti di vita e incontri speciali. Nella puntata di sabato 12 settembre di Verissimo ci saranno tra gli altri Lapo Elkann, Elisabetta Gregoraci, Alfonso Signorini e Piero Chiambretti.

Lapo Elkann a Verissimo: 'Io abusato a 13 anni più volte in collegio'

In avvio di programma Silvia Toffanin incontrerà a Verissimo Lapo Elkann che racconterà la sua vita. Dalle anticipazioni della registrazione emerge che Elkann avrebbe confidato a Silvia Toffanin di esser stato abusato più volte quando aveva 13 anni.

Lapo Elkann oggi è impegnato con la sua Fondazione Laps ad aiutare ragazzi in difficoltà. E avrebbe affermato di non avere amato la sua infanzia e di essere stato un bambino iperattivo, dislessico e con deficit dell'attenzione. E poi il ricordo doloroso: 'A 13 anni - avrebbe detto - in collegio sono stato abusato più volte'. Per Elkann l'episodio ha scaturito in lui sentimenti di autodistruzione ed è un qualcosa che lo avrebbe portato poi a vivere con grandissime difficoltà. Avrebbe spiegato che è servito tempo, che le sostanze per lui servivano come anestetizzanto. Lapo avrebbe anche detto di avere voluto molto bene al nonno, l'avvocato Agnelli e alla nonna Marella.

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin c'è anche Piero Chiambretti.

Dopo un periodo di grandi difficoltà per la sua salute e per la perdita della mamma causa coronavirus, torna sul piccolo schermo per condurre il programma sportivo Tiki Taka.

A Verissimo ospiti di Silvia Toffanin anche Alfonso Signorini ed Elisabetta Gregoraci

Nello studio rinnovato di Verissimo sarà ospite di Silvia Toffanin anche Alfonso Signorini che parlerà del Grande Fratello Vip al via lunedì 14 settembre su Canale 5.

Con Silvia Toffanin ci sarà anche una delle concorrenti di questa edizione ovvero Elisabetta Gregoraci. Le anticipazioni parlano di una Gregoraci che avrebbe parlato molto del suo matrimonio con Flavio Briatore e del fatto che con l'ex marito resteranno sempre legati per via del figlio. Ma, avrebbe anche detto che a commettere gli errori più grandi che hanno portato alla fine del matrimonio sarebbe stato lui.

Gregoraci avrebbe rassicurato sulle condizioni di Briatore che, come noto, ha contratto il coronavirus, ma non presenta complicazioni o problemi nella respirazione. Avrebbe anche rivelato di escludere un ritorno di fiamma con lui e che Briatore sarebbe fortemente contrario alla scelta di Elisabetta di prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Avrebbe raccontato che ha provato in tutti i modi a dissuaderla.

A Verissimo ci saranno poi Alessia Marcuzzi che parlerà di Temptation Island al via tra qualche giorno in Sardegna, e Giorgia Palmas che è in procinto di diventare mamma.