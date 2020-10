Dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 26 ottobre, lo scontro tra Antonella Elia e Alba Parietti non accenna a placarsi. Le due si stanno scontrando sui social, dove la madre di Francesco Oppini continua a difendere a spada tratta il figlio dagli attacchi dell'opinionista. Sempre molto protettiva nei confronti di Francesco, si è sentita dare della gallina madre da Antonella, alla quale ha poi risposto poche ore fa con un post velenoso: "Meglio essere una gallina madre oggi che una Antonella Elia domani".

Antonella Elia dà del 'viscido' e dello stratega a Francesco, Alba insorge

Alba Parietti è la classica mamma ingombrante per sua stessa ammissione e per ammissione del figlio Francesco Oppini.

La donna è intervenuta più volte per difendere il figlio, ancora recluso nella Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante Francesco cerchi di togliersi di dosso l'etichetta di figlio di Alba Parietti, la conduttrice piemontese non riesce a staccarsi da lui, tanto da attaccare chi si permette di criticarlo per il suo comportamento all'interno della casa. Per questo, nelle ultime ore, se l'è presa con Antonella Elia, rea di aver dato del doppiogiochista, dello stratega e del viscid' a Oppini.

Alba Parietti furiosa: 'Meglio essere una gallina madre oggi che una Antonella Elia domani'

Come prevedibile, l'opinionista del Gf Vip non è stata zitta e ha replicato ad Alba definendola una gallina madre, dando quindi il via a un botta e risposta infuocato sui social.

L'appellativo dato da Antonella ad Alba Parietti è stato sfruttato a suo vantaggio da quest'ultima, che ha così contro replicato: "Si Francesco Oppini, sono la tua gallina madre' per poi aggiungere una frecciatina velenosa indirizzata all'opinionista: "Meglio essere una gallina madre oggi che una Antonella Elia domani".

Per il momento, Antonella Elia non ha risposto a quest'ultimo post, mentre un'altra concorrente del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi, ha fatto sapere di essere dalla parte di Alba.

Gf Vip, Francesco Oppini stratega oppure no?

La diatriba via social tra Parietti ed Elia sta facendo molto discutere e divide il web.

Alcuni danno ragione ad Alba, mentre altri sono dell'idea che Francesco Oppini sia abbastanza grande per difendersi da solo. Proprio su quest'ultimo punto, lo stesso Francesco, nel corso della diretta del Gf Vip del 26 ottobre ha detto: "Io ringrazio mia madre, che è premurosa come tutte le madri. Però le voglio ribadire che a 38 anni deve capire che io me la so cavare da solo", mentre Antonella Elia ha tenuto a precisare che, il termine 'viscido' da lei utilizzato, stava a significare una persona che tiene il piede in due scarpe e non voleva certo essere dispregiativo. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come finirà lo scontro social tra Antonella e Alba.