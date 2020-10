Alberto Angela è uno dei volti televisivi più amati e seguiti del piccolo schermo. Anche quest'anno la sua trasmissione Ulisse - Il piacere della scoperta ha ottenuto dei risultati d'ascolto molto importanti su Rai 1 e soprattutto gli va dato il merito di aver portato un programma culturale in prime time sulla rete ammiraglia della televisione di Stato. Intervistato recentemente da Francesca Fialdini nel corso del programma Da noi a ruota libera, il conduttore e divulgatore scientifico ha raccontato degli aspetti inediti della sua vita parlando anche di quella volta in cui ha rischiato la vita in mare.

Il racconto di Alberto Angela sulla tempesta in mare

Rispondendo alle domande di alcuni bambini che gli chiedevano se avesse mai rischiato la vita, Alberto Angela ha confessato che più volte si è ritrovato in situazioni pericolose, come quando si trovava con altre persone in barca, in Mozambico, e stavano per tornare al porto.

"Una tempesta ci ha travolto" ha confessato Angela nel salotto domenicale di Francesca Fialdini, aggiungendo che la situazione era abbastanza drammatica e che le persone che in quel momento erano con lui, hanno iniziato a piangere.

Le parole di Alberto Angela che spiazzano Francesca Fialdini

"Cantavamo per darci forza" ha dichiarato il conduttore che con questa sua confessione ha lasciato senza parole la padrona di casa del talk show di Rai 1, visibilmente meravigliata dal fatto che Alberto Angela, oltre a essere un grande divulgatore, sia anche un uomo d'avventura.

Nel corso della chiacchierata, Angela ha avuto modo di dire la sua anche sull'emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Il conduttore ha raccontato che l'umanità nel corso dei secoli ha dovuto affrontare e superare diverse sfide e anche questa volta, affidandoci all'esperienza, sicuramente riusciremo a uscirne.

Il 21 ottobre la nuova puntata di Ulisse su Rai 1 dedicata a Kennedy

Non è mancato neppure un commento sulla Regina Elisabetta, che molte volte è stata protagonista di alcune puntate di Ulisse. In questo caso Angela non ha dubbi sul fatto che persone come la Regina d'Inghilterra siano delle vere e proprie guide per la gente.

Intanto il 21 ottobre andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di Ulisse, in programma come sempre alle 21:25 circa. Le anticipazioni rivelano che l'appuntamento sarà dedicato al ricordo di Kennedy, l'uomo che ha fatto sognare l'America. In primo piano, infatti, ci sarà la vita e la carriera del presidente Kennedy, ucciso a Dallas il 22 novembre del 1963, ma anche le origini della sua famiglia di emigranti, giunti negli Stati Uniti dall'Irlanda.