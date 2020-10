L'appuntamento con la soap DayDreamer è confermato per sabato 17 e domenica 18 ottobre, con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le Anticipazioni Tv rivelano che alle spalle di Can si concretizzerà l'ennesimo piano diabolico, che questa volta vedrà come protagonisti la coppia composta da Enzo Fabbri e la perfida Aylin. In seguito alla lite che il fotografo Can avrà con il ricco imprenditore italiano, finirà dietro le sbarre lasciando la sua amata nel vortice della disperazione.

DayDreamer, anticipazioni puntate 17 e 18 ottobre

Il pugno con il quale Can colpirà al volto di Enzo rientrerà perfettamente nel disegno che l'uomo ha progettato nei dettagli per mettere alle strette il fotografo, caduto ufficialmente nella trappola dell'imprenditore.

E così Can finirà in carcere, ma potrà contare sul sostegno della sua fidanzata che non si arrenderà e farà di tutto per rivederlo in libertà.

Sanem, preoccupatissima e al tempo stesso ingenua, correrà immediatamente da Enzo Fabbri e implorerà pietà per Can finito dietro le sbarre. Addirittura, la ragazza offrirà una ''contropartita'' che la farà vergognare tremendamente al punto da chiedere al suo avversario di tenerla segreta e di non confessare a nessuno il loro patto.

Sanem cade nella trappola di Fabbri

Un disegno subdolo che finirà per stupire anche la stessa Aydin, che sarà la complice di Fabbri in tutta questa intricata vicenda e che avrà una grandissima responsabilità. E così fari riuscirà a prendersi gioco anche della stessa Sanem, promettendole che rinuncerà alle quote di proprietà della Fiorì.

Peccato, però, che non le dirà a chi cederà le sue quote. Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer del 17 e 18 ottobre rivelano che la destinataria sarà proprio Aylin, a cui toccherà il compito di distruggere dall'interno l'agenzia fotografica e portarla alla rovina.

Spoiler DayDreamer 17-18 ottobre: Aylin ritorna in agenzia e Leyla diventa gelosa

E quando Leyla rivedrà nuovamente Aylin in agenzia penserà subito che sia tornata anche nel cuore di Emre: per tale motivo si avvicinerà a Osman, che le ha sempre fatto la corte, dimostrando di provare un interesse nei suoi confronti.

Intanto Mevbike non riuscirà a far pace con suo marito Nihat: sarà Sanem a fare da intermediaria tra i due, per fare in modo che ritorni di nuovo il sereno.

Insomma, due nuove puntate della soap decisamente imperdibili per tutti gli appassionati. Inoltre, vi segnaliamo che, questo sabato pomeriggio, andrà in onda anche l'intervista che Demet Ozdemir, alias Sanem di DayDreamer, ha rilasciato in esclusiva alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin.