Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer in programma per l'1 e il 7 novembre rivelano che ci saranno dei colpi di scena riguardanti la frequentazione tra Leyla ed Emre. La ragazza, infatti, deciderà di chiudere la relazione con il fratello di Can Divit e come se non bastasse accetterà il corteggiamento sempre più serrato da parte di Osman. Intanto Deren si lascerà coinvolgere nel nuovo piano diabolico di Aylin che questa volta mirerà a mettere in grande difficoltà l'agenzia fotografica dei Divit.

DayDreamer anticipazioni dell'1 e 7 novembre 2020

Nel dettaglio, Emre chiederà spiegazioni ad Aylin circa la nuova trama spionistica che sta tessendo ai danni dell'agenzia con Enzo Fabbri.

Un piano in cui verrà coinvolta anche Deren quando Aylin le suggerirà un nuovo slogan che in realtà non è farina del suo sacco, bensì è stato rubato da un'idea di Sanem. E sarà proprio grazie a questo slogan rubato che Deren riuscirà a guidare la nuova campagna pubblicitaria per la Red Mode.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui perché Aylin, durante un confronto con Leyla, dirà una bugia e le farà credere di essere tornata di nuovo con Emre. La perfida Aylin, quindi, fingerà un ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato e ovviamente questa notizia turberà molto la sorella di Sanem che prenderà in considerazione la possibilità di voltare pagina e cambiare vita.

Leyla chiude con Emre dopo la bugia di Aylin

Proprio per questo motivo Leyla comincerà a guardare con occhi diversi il giovane Osman che le ha sempre fatto la corte. Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer dell'1 e del 7 novembre 2020 rivelano che Leyla deciderà di incontrare Osman e comincerà ad accettare il suo corteggiamento, sempre più serrato.

Peccato, però, che Osman dimostrerà fin dal primo momento di non voler perdere ulteriore tempo e di essere disposto ad andare subito al nocciolo della questione. Ecco allora che Osman spiazzerà letteralmente Leyla con una proposta di fidanzamento ufficiale.

Osman chiede a Leyla di fidanzarsi: le anticipazioni di DayDreamer dell'1 e 7 novembre

Il ragazzo, infatti, si presenterà a casa dei genitori di Leyla per chiedere loro ufficialmente la mano della figlia. Una proposta alla quale assisteranno anche Can, Sanem e Ceycey che nel frattempo, dopo aver avuto lo sfratto, sarà alla ricerca di una nuova abitazione dove poter alloggiare.

Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che Sanem sarà molto preoccupata per sua sorella e questa improvvisa proposta di fidanzamento che le è stata fatta e temerà che questa sua scelta sia dettata solo dalla frustrazione che prova nei confronti di Emre. Intanto quest'ultimo verrà a sapere del fidanzamento da sua mamma Huma.