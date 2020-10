Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che il rapporto tra Leyla ed Emre è destinato a subire un clamoroso scossone, al punto che la giovane Aydin tornerà tra le braccia di Osman. Quest'ultimo le chiederà di sposarlo con tanto di proposta di matrimonio ufficiale che Leyla accetterà. Ma con il passare delle settimane la situazione cambierà e complice l'arrivo di Melis, la nuova segretaria di Emre, la Aydin si renderà conto che non ha ancora dimenticato del tutto il ragazzo che a sua volta, farà il primo passo per riprendere in mano le redini della loro relazione sentimentale.

Tutte le nuove anticipazioni turche di DayDreamer

Tutto partirà quando Huma convincerà Emre ad assumere Melis, una segretaria alquanto avvenente che proverà in tutti i modi a conquistare il giovane Divit. La presenza di Melis in ufficio non passerà inosservata al punto che Leyla comincerà ad essere gelosa dell'alchimia che si verrà a creare tra i due.

E così Leyla, sia sul lavoro che nella vita privata, sarà sempre più nervosa al punto che anche Osman di accorgerà che c'è qualcosa che non va. Sebbene abbiano già organizzato tutto per il matrimonio, i due futuri sposi decideranno di confrontarsi e di mettere le carte in tavola: capiranno così che dovranno dire addio al loro sogno di diventare marito e moglie.

Leyla annulla il matrimonio con Osman perché ama ancora Emre

Leyla, però preferirà non confessare ad Osman che il motivo della sua crisi ha a che fare proprio con Emre. La situazione muterà durante la festa di compleanno di Sanem, quando Can la stupirà con la proposta di matrimonio ufficiale. Sarà in quella circostanza che Leyla confesserà ad Emre di aver chiuso la sua relazione con Osman ma lo pregherà di non dire nulla in giro, perché prima vuole informare di persona i suoi genitori.

E gli spoiler di DayDreamer rivelano che Leyla riuscirà a trovare il coraggio necessario per dire alla sua mamma e al suo papà che non ha più intenzione di convolare a nozze con Osman. La reazione di Mevbike e Nihat sarà sorprendente: i due non si mostreranno adirati piuttosto le diranno che ha fatto la scelta giusta.

Emre ritorna da Leyla e vuole una seconda chance: anticipazioni turche di DayDreamer

Una volta che la situazione sarà chiara a tutti, Emre deciderà di tornare all'attacco con la bella Leyla. Approfittando di una visita improvvisa della Aydin alla Fikra, le confesserà di non averla mai dimenticata del tutto e che ha capito che è proprio lui la ragione dell'annullamento del matrimonio con Osman.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che a quel punto Emre chiederà perdono a Leyla per averla fatta soffrire e soprattutto la pregherà di dargli una seconda possibile e quindi di riprendere in mano le redini della loro storia d'amore e ripartire così da zero.

Una proposta che lascerà di stucco la giovane Aydin, la quale lascerà capire di essere propensa a concedergli un'altra chance anche se a piccoli passi.