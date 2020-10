Le anticipazioni turche delle prossime puntate di DayDreamer in onda su Canale 5 rivelano che ci saranno dei nuovi momenti di tensione tra Can e la sua amata Sanem e questa volta la colpa sarà di Yigit. Il fotografo, infatti, non vede di buon occhio l'eccessivo interessamento dell'editore nei confronti della Aydin e sospetterà che provi dei sentimenti nei confronti della ragazza. Sanem, però, andrà avanti per la sua strada fino a quando non resterà turbata in seguito al ritrovamento di un'accorata lettera d'amore scritta proprio da Yigit.

DayDreamer anticipazioni nuove puntate turche: Can geloso di Yigit

Nel dettaglio, Can proverà a mettere in guardia Sanem dall'interesse smisurato di Yigit e non nasconderà la sua gelosia per il rapporto che si sta creando tra i due. Una reazione che Aydin non gradirà affatto, tanto da accusare il fotografo di essere responsabile del crollo della sua vena poetica di scrittrice.

Sanem non condivide il pensiero di Can su Yigit e ribadirà con tutta se stessa che il suo scopo è quello di aiutarla a debuttare nel mondo dell'editoria e quindi di portarla al successo. Del resto Yigit le ha promesso di metterla in contatto con una sua conoscenza che, a sua volta, darà la possibilità a Sanem di potersi rapportare con degli editori americani interessati a tradurre il suo libro e a venderlo negli States.

Sanem trova la lettera d'amore di Yigit e resta sconvolta

E mentre Can continuerà ad essere eccessivamente geloso di questo rapporto, Sanem sarà al settimo cielo per la proposta che le è stata fatta da Yigit. Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che Yigit incaricherà Sanem di prendere dei documenti all'interno del suo ufficio che serviranno a portare avanti la trattativa per la pubblicazione del libro.

Sanem così entrerà nell'ufficio del capo e rovistando tra i vari documenti troverà una lettera d'amore che la lascerà particolarmente turbata. Trattasi di una missiva molto intensa che, Sanem, crederà fin dal primo momento che sia indirizzata proprio a lei.

La bugia di Yigit alla Aydin: anticipazioni puntate turche DayDreamer

Questo significherebbe che Can ha ragione sul fatto che Yigit provi un sentimento nei confronti della ragazza. Ecco perché Aydin resterà scioccata e pochi minuti dopo verrà raggiunta da Yigit che la troverà ancora con la lettera d'amore tra le mani.

A quel punto, però, l'uomo non potrà confessare a Sanem che quelle parole d'amore siano rivolte a lei e così inventerà una bugia. Le anticipazioni turche di DayDreamer raccontano che Yigit farà credere alla ragazza che quella lettera sia indirizzata a Deren, dicendole che si è segretamente innamorato di lei. A quel punto Sanem sarà sollevata e lo abbraccerà, inconsapevole del fatto che non è la verità.