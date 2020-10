Venerdì 30 ottobre si chiude questa nuova settimana de Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della puntata rivelano che per Laura sarà in arrivo una giornata molto impegnativa dal punto di vista lavorativo. Occhi puntati anche su Umberto, alle prese con un affare che in passato era stato già proposto ad Achille Ravasi e poi sul giovane Pietro che, di punto in bianco, farà perdere le sue tracce destando non poca preoccupazione tra i suoi cari.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni di venerdì 30 ottobre 2020

Nel dettaglio, Laura sentirà sulle sue spalle il peso di una responsabilità non indifferente dato che le sarà chiesto di occuparsi del cocktail di benvenuto per la presentazione di tutte le nuove attività economico-finanziarie della banca Guarnieri.

La ragazza, quindi, dovrà occuparsi della gestione dei dolci che verranno presentati al Circolo e ovviamente ci terrà a fare una bella figura e soprattutto a fare in modo che tutto vada secondo i piani stabiliti. Riuscirà a superare anche questo ennesimo scoglio dopo aver già ingolosito il palato della contessa Adealaide?

Beatrice ancora in guai economici

E poi ancora per Beatrice arriveranno delle nuove brutte notizie da scoprire. In seguito alla morte di suo marito, la donna scoprirà di essere stata lasciata nei debiti e come se non bastasse si aggiungerà anche l'ipoteca sulla casa dove vive con i suoi due figli. Un durissimo colpo per la donna che si ritroverà a vivere una situazione sempre più difficile.

Eppure nonostante tutto, Beatrice continuerà ad andare avanti per la sua strada e a rifiutare la proposta di aiuto che le verrà fatta da Vittorio che vuole rendersi utile per sua cognata e i suoi nipoti in questo momento così delicato.

Pietro fugge via e fa perdere le sue tracce: anticipazioni Il Paradiso delle signore 30 ottobre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 30 ottobre su Rai 1 rivelano che si tornerà a parlare anche del giovane Pietro che farà preoccupare tutti i suoi familiari e in particolar modo sua mamma.

Il ragazzo, infatti, fuggirà via dall'Accademia dove si trova e in questo modo farà perdere le sue tracce. Che fine ha fatto e perché ha deciso di andare via?

Intanto ad Umberto verrà proposto un nuovo affare da parte di Cosimo Bergamini. Una trattativa che in passato era stata già proposta ad Achille Ravasi, l'ormai ex marito della contessa, prima che l'uomo facesse perdere definitivamente le sue tracce. La proposta di Cosimo, però, finirà per turbare molto Adelaide che apparirà visibilmente preoccupata per Umberto e quello che potrebbe accadere.