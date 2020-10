Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5 in programma su Rai 1 dal 19 al 23 ottobre 2020, rivelano che ci saranno delle novità importanti riguardanti la famiglia Cattaneo. Luciano, infatti, ha scelto di prendere in mano le redini della sua vita e di andare via di casa per essere felice al fianco di Clelia. Tuttavia un imprevisto dell'ultima ora porterà Silvia a chiedere l'ennesima cortesia a suo marito. E poi ci sarà l'arrivo di Stefania che metterà subito gli occhi su Federico. Per Marta, invece, arriverà il momento di lasciare per un po' di tempo Milano ed inseguire il 'sogno americano'.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni settimana 19-23 ottobre 2020

Nel dettaglio, Silvia chiederà a Luciano di non andarsene ancora di casa visto che a breve arriverà in visita zia Ernesta. Luciano deciderà di accontentare sua moglie anche questa volta e quindi in presenza della zia, fingeranno di essere una famiglia apparentemente felice, nascondendole la decisione del ragioniere di mettere fine al matrimonio.

Ma il colpo di scena è dietro l'angolo. Nel momento in cui la zia Ernesta metterà piede a Milano e arriverà a casa della famiglia Cattaneo, confesserà un segreto choc. La donna, infatti, è stata sfrattata dalla sua abitazione e per questo motivo chiederà se può rimanere per qualche tempo in casa dei Cattaneo.

Zia Ernesta arriva dai Cattaneo con Stefania

Ovviamente la sua richiesta verrà accolta positivamente ma la zia Ernesta non sarà da sola: porterà con lei anche la nipote Stefania, da sempre grande appassionata di moda e soprattutto 'cotta' di Federico. Cosa succederà a questo punto? Stefania proverà a conquistare il cuore del giovane Cattaneo, attualmente single e dedito solo al suo lavoro?

E poi ancora gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che Armando farà un gesto romantico per amore di Agnese ma Rocco finirà per fraintendere. Laura, invece, diventerà la nuova socia in affari di Salvatore e Marcello all'interno della caffetteria.

Marta e Vittorio si separano per un po' di tempo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 ottobre

Salvatore, intanto, deciderà di proporre i dolci della caffetteria al circolo, ma finirà per combinare un vero e proprio guaio. Occhi puntati anche su Marta, che in questi nuovi episodi prenderà una decisione molto importante riguardante il suo futuro professionale.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 23 ottobre 2020, rivelano che la donna riceverà un'importante proposta di lavoro a New York che in un primo momento deciderà di rifiutare. Suo marito Vittorio, però, la convincerà a partire e a non rinunciare a questa offerta. Il momento dei saluti di Marta agli amici del grande magazzino sarà particolarmente emozionante.