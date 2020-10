Il prossimo appuntamento con Io ti cercherò, la serie tv di Rai 1, è fissato per lunedì 19 ottobre quando verrà trasmessa la terza puntata in prima visione assoluta. La fiction con Alessandro Gassmann si sta avviando verso il gran finale di questa prima stagione, che ha fatto subito breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia. Nei prossimi due nuovi episodi dal titolo 'Fragile' e 'Dhaval', Valerio continuerà a portare avanti la propria battaglia per fare luce sulla morte di suo figlio. Ancora una volta, però, ci saranno dei 'movimenti strani' che gli faranno pensare ad un depistaggio in corso.

Io ti cercherò, anticipazioni terza puntata del 19 ottobre

Valerio deciderà di andare avanti per la propria strada e così riuscirà a introdursi all'interno della PGS, la società di vigilanza privata, proprietaria del mezzo che in quella terribile serata aveva scaricato il corpo di suo figlio Ettore sul lungotevere.

Sarà proprio in questa circostanza che Valerio riuscirà a identificare quelli che, secondo lui, sono stati gli esecutori materiali dell'omicidio che gli ha portato via per sempre il suo amato figlio. Ma nel frattempo andranno avanti anche le indagini della Polizia e ci saranno delle novità.

Valerio dubita sulle indagini per la morte di Ettore: gli spoiler di Io ti cercherò

Per la morte di Ettore, infatti, verranno arrestati due cittadini cinesi, ritenuti i possibili responsabili di quanto è accaduto.

Le due persone fermate avevano già dei precedenti per contraffazione di merci. Peccato, però, che tale pista non convincerà per niente Valerio.

L'uomo, infatti, non è per nulla convinto che i due cinesi fermati siano i veri esecutori dell'omicidio di suo figlio: per questo motivo temerà che si tratti dell'ennesimo tentativo di sabotaggio alle indagini.

Ma non è tutto, perché grazie al prezioso aiuto di Sara, l'uomo scoprirà cosa è successo il giorno dell'incidente di Ettore. Il ragazzo, infatti, era diretto in un albergo a Rieti per aiutare un giovane senegalese che era stato sfrattato con tutta la sua famiglia. Questa scoperta potrebbe dare una nuova svolta alle indagini?

Lo scopriremo nei prossimi episodi.

Prosegue il successo di ascolti per Io ti cercherò su Rai 1

Una terza puntata decisamente da non perdere quella di Io ti cercherò, di cui gli episodi già trasmessi possono essere rivisti in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.

Intanto, in televisione, la serie tv continua a riscuotere un grandissimo successo di pubblico. La media degli spettatori è di oltre quattro milioni e mezzo, pari a uno share che va oltre la soglia del 19%. Numeri che hanno permesso alla fiction di prevalere in termini di ascoltatori sul dato del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, in onda in contemporanea ogni lunedì su Canale 5.