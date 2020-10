Le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 25 al 31 ottobre rivelano che gli sforzi di Franzi finalmente riusciranno a dare l'effetto sperato. Steffen, infatti, dopo averci riflettuto a lungo deciderà di accettare la proposta della donna che prevede la produzione di un nuovo sidro. Tim, invece, sarà molto triste perché non potrà essere al fianco del nuovo nascituro nelle vesti di padre bensì solo come zio.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 25 al 31 ottobre

E poi ancora gli spoiler delle nuove puntate di Tempesta d'amore rivelano che Natascha darà una bruttissima notizia a Michael, lasciandolo a dir poco senza parole.

La donna, infatti, deciderà di parlagli apertamente e gli dirà che per loro non c'è futuro insieme, nonostante il forte sentimento che ancora li lega.

Per Michael sarà un duro colpo da digerire: in questo modo, infatti, Natascha ha chiuso definitivamente alla possibilità di un ritorno di fiamma e l'uomo non potrà fare altro che rassegnarsi a questa decisione. Intanto Christoph deciderà di accompagnare Ariane sulle rive del lago, dove la donna ha intenzione di cospargere le ceneri di suo marito defunto.

Ariane perde la borsa con le ceneri del marito

Peccato, però, che nel momento in cui arriveranno faranno i conti con un'amara sorpresa. A sorpresa, infatti, la borsa della donna non conterrà l'urna funeraria bensì un orologio a cucù.

E così Christoph comincerà ad indagare per capire cosa sia successo e che fine abbia fatto l'urna funeraria di Ariane.

Alla fine riuscirà a risolvere l'arcano. Ariane ha scambiato la sua borsa con quella di Hildegard: ecco perché quando sono arrivati al lago non troveranno l'urna con le ceneri. E così, dopo aver risolto questo mistero, Ariane potrà finalmente tornare in possesso della sua borsa e spargere le ceneri del marito.

Christoph le sarà accanto in questa difficile circostanza e tra i due ci sarà un avvicinamento sempre più intenso. Occhi puntati anche su Bela: le anticipazioni di Tempesta d'amore al 31 ottobre 2020 rivelano che si giocherà al casinò tutti i soldi che ha ricevuto da Steffen.

Spoiler Tempesta d'amore 25-31 ottobre: Robert sparisce nel nulla

La donna, infatti, spererà che in questo modo possa riuscire a raddoppiarli ma non sarà affatto così. E poi ancora Tim comincerà a essere sofferente all'idea di dover assistere al suo bambino come zio e non come padre. Ecco perché prenderà in seria considerazione l'ipotesi di raccontare tutta la verità a Nadja.

Eva, invece, darà l'ennesimo colpo di grazia a Robert: intende raccontare tutta la verità a Christoph perché sostiene che non può mentirgli per sempre. Un duro colpo per Robert che dopo questa confessione farà perdere le sue tracce ed Eva crederà di essere stata lasciata.