Le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore che saranno trasmesse su Rete 4 dal 9 al 16 novembre 2020, rivelano che Werner sarà decisamente sollevato dalla decisione presa da Eva e intanto esorterà suo figlio a dedicarsi maggiormente a sua moglie e a trovare così del tempo per il loro matrimonio. Dirk, invece, sarà alle prese con un nuovo importantissimo appuntamento dal dottore e per questo motivo chiederà a Linda di non abbandonarlo e di restare al suo fianco in questo momento così delicato.

Tempesta d'amore, anticipazioni 9-16 novembre 2020

Robert, dopo essersi confrontato con suo padre che gli ha consigliato di dedicare maggiori attenzioni ad Eva, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e organizzerà subito una cena romantica con la sua amata, in modo tale da poter trascorrere un po' di tempo insieme in intimità.

Intanto, però, scoppierà un incendio all'interno della capanna alpina e Ariane riuscirà a salvare dalle fiamme Christoph che sarà in pericolo di vita. Per fortuna la situazione si risolverà nel migliore dei modi e l'uomo, in ospedale, non potrà fare altro che ringraziare con tutto se stesso Ariane che ha combattuto la paura per il fuoco per mettere in salvo la sua vita.

Eva corre in ospedale da Christoph

A quel punto, Ariane si lascerà andare ad una sorta di dichiarazione nei confronti di Christoph e gli dirà che la paura di perderlo è stata più forte della sua paura per il fuoco. Le anticipazioni di Tempesta d'amore al 16 novembre rivelano che quando si diffonderà la notizia dell'incendio, Eva apparirà subito preoccupata per le sorti del suo ex.

La donna, non contenta delle informazioni che le sono state date sulle condizioni di salute di Christoph, deciderà di presentarsi in ospedale per vedere dal vivo quale è la situazione. Una scelta che ovviamente lascerà profondamente turbato e perplesso Robert: per quale motivo ha sentito il bisogno di correre in ospedale dal suo ex uomo?

Dirk resta paralizzato: anticipazioni Tempesta d'amore 9-16 ottobre

Occhi puntati anche su Dirk che chiederà sostegno a Linda in vista di una nuova visita medica. Peccato, però, che la donna non abbia alcuna intenzione di essere al suo fianco e gli ribadirà la sua decisione di chiudere ogni tipo di rapporto.

Un durissimo colpo per Dirk, il quale si renderà conto di aver allontanato tutte le persone a lui più care, dalla sua vita.

E le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 9 al 16 novembre rivelano che, come se non bastasse, Dirk dovrà fare i conti anche con uno spiacevole verdetto medico che gli verrà comunicato in seguito alla sua visita. L'uomo, infatti, scoprirà che n on potrà più tornare a camminare: resterà paralizzato per tutto il resto della sua vita.