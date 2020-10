Le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore in programma dal 18 al 24 ottobre 2020 su Rete 4, rivelano che ci saranno delle novità per la coppia composta da Robert ed Eva. Il segreto della donna, infatti, verrà finalmente a galla e la reazione di suo marito non sarà per niente positiva. Intanto Linda continuerà a prendersi cura di suo marito Dirk, prendendo una decisione che non piacerà per nulla a Christoph.

Tempesta d'amore, anticipazioni 18-24 ottobre 2020

Nel dettaglio, le condizioni di salute di Dirk non miglioreranno con il passare dei giorni e proprio per questo motivo Linda deciderà di non abbandonarlo e di stargli vicino.

La donna vorrà prendersi cura di suo marito e così lo porterà al Furstenhof, ignorando il fatto che la reazione di Christoph non sarà affatto positiva.

Nonostante le minacce di suo fratello, Linda ribadirà la sua intenzione di volersi prendere cura di Dirk in un momento così difficili e doloroso come quello sta affrontando. Con il passare dei giorni Christoph, vedendo Dirk sulla sedia a rotelle, ripenserà ai momenti in cui è stato lui in grande difficoltà e ha avuto bisogno delle persone a lui care.

La verità su Emilio: Robert scopre le bugie di Eva

Intanto Robert dovrà partire improvvisamente per Lipsia per prendersi cura di Valentina. Una decisione che farà soffrire moltissimo Eva, la quale ancora una volta non riuscirà a dirgli tutta la verità.

La donna, però, non demorde e promette a sé stessa che confesserà tutto a suo marito appena tornerà da Lipsia: tuttavia sembra che il fatidico momento giusto non arrivi mai.

Il colpo di scena clamoroso arriverà quando Robert entrerà in possesso dei risultati delle analisi del sangue di Emilio e capirà che non può essere affatto suo figlio: incredulo, deciderà di affrontare Eva.

Gli spoiler di Tempesta d'amore rivelano che Robert non potrà credere al fatto che sua moglie lo abbia ingannato fino a questo punto.

Robert se ne va di casa: anticipazioni Tempesta d'amore al 24 ottobre

A quel punto la decisione di Robert sarà molto forte: l'uomo deciderà di andare via di casa e lascerà sua moglie in uno stato di forte sconforto.

Eva, disperata, crederà che ormai il suo matrimonio sia finito definitivamente e che Robert non la perdonerà mai.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore in programma fino al 24 ottobre 2020, inoltre, rivelano che Franzi comunicherà a Steffen di essere disposta a diventare la sua nuova socia in affari e quindi di voler intraprendere una collaborazione insieme. Lui, però, gelerà la ragazza dicendole di non essere più interessato, in quanto non la considera una persona affidabile.