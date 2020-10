Le anticipazioni della nuova settimana di Tempesta d'amore dal 12 al 18 ottobre 2020 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno in primis Tim, che sarà sempre più in difficoltà nel dover vestire i panni di Boris con le persone che gli stanno accanto e che gli vogliono bene. Andrè, invece, sarà molto preoccupato e teme che dopo gli ultimi eventi, il divorzio tra Lucy e Dirk possa andare ancora per le lunghe e quindi richiedere più tempo rispetto al previsto.

Tempesta d'amore, le anticipazioni delle puntate 12-18 ottobre 2020

Intanto Franzi deciderà di recarsi in ospedale da Dirk perché vuole vederci chiaro e soprattutto vuole chiedergli se è davvero sicuro del fatto che sia Tim il suo aggressore.

Peccato, però, che la reazione di Dirk sarà del tutto inaspettata e mostrerà grandissima esitazione: in questo modo la ragazza continuerà a sperare che l'uomo possa ritrattare le sue pesanti accuse nei confronti di Tim.

Nel frattempo Tim resterà profondamente colpito nel momento in cui si renderà conto che anche Franzi comincerà ad avere dei dubbi sulla sua reale innocenza. E a quel punto la reazione dell'uomo non si farà attendere: intendere fare luce su questo caso e soprattutto vuole rintracciare il vero responsabile di quello che è accaduto.

Tim chiede aiuto a Steffen per far emergere la verità su Dirk

E così Tim si servirà dell'aiuto di Steffen per cercare di scoprire qualcosa in più sulla falsa dichiarazione che è stata fatta da Dirk.

A complicare ulteriormente la situazione, ci penserà anche Christoph con il suo comportamento: l'uomo inizierà a gestire le azioni all'interno del Furstenhof e non Nadja come avevano concordato in precedenza.

Tuttavia dato che non intende rinunciare al suo travestimento da Boris, Tim non potrà insistere più di tanto affinché suo padre mantenga l'accordo preso.

E così dovrà mettersi al lavoro per trovare un modo per far sì che Nadja ottenga le ambite quote.

Andrè decide di far visita a Dirk: le anticipazioni di Tempesta d'amore al 18 ottobre

Intanto Andrè si mostrerà molto comprensivo nei confronti di Linda, che continuerà a prendersi cura in maniera amorevole di Dirk.

E ben presto il comportamento della donna si rivelerà una vera e propria 'spina nel fianco' per la coppia. Così Andrè deciderà di prendere in mano le redini della situazione e si recherà in ospedale, perché intende far visita in prima persona a Dirk.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 12 al 18 ottobre 2020, inoltre, rivelano che il piano di Tim per fare in modo che Nadia ottenga le quote fallirà miseramente e a quel punto la reazione della donna non si farà attendere. E così si scaglierà duramente sulla povera Franzi.