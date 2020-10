L'appuntamento con la soap opera Una vita proseguirà per tutta la settimana che va dal 26 ottobre all'1 novembre 2020 con la messa in onda di nuovi attesi episodi che si preannunciano ricchi di sorprese. In particolar modo per Marcia arriverà il momento di prendere in mano le redini della sua vita e di confessare tutta la verità, legata al suo passato, a Felipe. Intanto Genoveva, dopo aver capito che ormai con l'avvocato non c'è più nulla da fare, prenderà una drastica decisione riguardo la sua permanenza ad Acacias.

Una vita, anticipazioni puntate 26 ottobre - 1° novembre

Nel dettaglio, Marcia continuerà a vivere una situazione particolarmente stressante e frustrante e dovrà fare i conti con le continue minacce da parte di Ursula che le chiederà di abbandonare al più presto il paese e quindi di sparire, lontana da tutto e tutti.

Una situazione che nel giro di poco diventerà insostenibile per Marcia, la quale deciderà di chiedere aiuto a Felipe.

In questi nuovi episodi della soap opera spagnola di Canale 5, Marcia deciderà di parlare apertamente con Felipe del suo difficile passato da schiava e in questo modo metterlo al corrente della verità dei fatti. Un racconto che non lascerà affatto indifferente l'avvocato, sempre più deciso a essere al suo fianco e soprattutto darle una mano.

Felipe interviene in difesa di Marcia

E dopo questa difficile e sofferta confessione, Felipe deciderà di intervenire in prima persona contro la perfida governante Ursula. L'avvocato è stufo dei soprusi che quotidianamente fa nei confronti della cameriera e così le intimerà di starle lontana e soprattutto di smetterla con le minacce, altrimenti provvederà a presentare una denuncia nei suoi confronti per schiavismo.

A questo punto, quindi, la situazione si capovolgerà in maniera negativa per Ursula che, dopo l'avvertimento da parte di Felipe, non potrà più permettersi di compiere dei passi falsi contro la bella Marcia. Nel frattempo Genoveva comunicherà la sua decisione di abbandonare Acacias e di andare via definitivamente.

L'addio di Genoveva da Acacias: anticipazioni Una vita all'1 novembre

Una notizia che nel quartiere creerà non poco stupore e anche preoccupazione. Sono tanti gli abitanti di Acacias che inizieranno a temere che la donna possa sparire senza rimborsarli del denaro che aveva promesso loro in seguito al fallimento della banca americana.

A quanto pare, però, Genoveva non avrebbe intenzione di partire senza sanare questi debiti. Susana la raggiungerà prima dell'imminente addio da Acacias e Genoveva la rassicurerà circa le sue intenzioni positive da questo punto di vista. E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita rivelano che Emilio chiederà l'aiuto di Antonito per riuscire a trovare un uomo per Angelines.