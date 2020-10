Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che ben presto, nelle nuove puntate italiane, ci saranno delle novità importanti riguardanti la coppia composta da Liberto e Rosina. Dopo l'addio per il presunto tradimento da parte dell'uomo, Rosina deciderà di perdonarlo e il clamoroso ritorno di fiamma per i due amanti avverrà in un posto 'speciale', che da sempre rappresenta l'inizio della loro storia d'amore.

Una Vita, le anticipazioni spagnole su Liberto e Rosina

In particolar modo Liberto, dopo le pesanti accuse che gli sono state mosse sul caso di Genoveva, riuscirà ad uscirne 'pulito'. L'avvocato Felipe riuscirà a dimostrare che non è stato Liberto a violentare Genoveva, come invece aveva sostenuto con gli inquirenti il perfido Alfredo fin dal primo momento, causandone l'arresto.

Nonostante l'esito positivo del processo, Rosina non riuscirà a perdonarlo. La donna non accetterà l'idea del tradimento e per questo motivo comunicherà la sua intenzione di abbandonare il paese e di trasferirsi per un po' di tempo in Portogallo per ricongiungersi con sua figlia Leonor, il genero e le sue tre nipotine.

Genoveva fa ammazzare Alfredo: anticipazioni Una Vita

Un duro colpo per Liberto, che comincerà ad affogare i suoi dispiaceri e il suo immenso dolore nell'alcool. Il colpo di scena arriverà nel momento in cui ci sarà la terribile morte di Alfredo, architettata nei minimi dettagli da sua moglie Genoveva per poter vivere la sua relazione con Felipe.

La morte dell'uomo provocherà una reazione in Liberto che non riuscirà a gioire per la scomparsa di colui che ha rovinato per sempre il suo matrimonio.

Liberto, infatti, non farà altro che pensare con insistenza al suo matrimonio e a quanto fosse felice con Rosina.

Liberto si reca al lago e ritrova Rosina: gli spoiler di Una Vita

Tale pensiero fisso lo porterà a recarsi nel posto dove, 13 anni prima, si era giurato amore con Rosina. L'uomo si recherà nei pressi del lago che ha fatto da sfondo all'inizio della loro bellissima storia d'amore e sarà proprio in questa circostanza che accadrà qualcosa di speciale e magico.

Lì al lago, infatti, ci sarà anche Rosina: Liberto ritroverà la sua amata che a quel punto deciderà di dargli una seconda chance e finalmente gli concederà il suo perdono. Tra i due ci sarà un intenso bacio che darà il via al ritorno di fiamma. Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano, quindi, che in realtà Rosina non era partita per il Portogallo e che aveva trascorsi dei giorni in un albergo fuori città per ritrovare se stessa e risolvere i suoi dubbi.

A quel punto, i due torneranno ad Acacias e annunceranno pubblicamente che sono ritornati insieme.