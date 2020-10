Proseguono le registrazioni di Uomini e donne e il 23 ottobre, i protagonisti del dating show di Canale 5 sono ritornati in studio. Le anticipazioni riportate dal sito web Il Vicolo delle News raccontano che ci sono state delle novità riguardanti il rapporto tra Michele e Roberta: la dama è rimasta profondamente ferita da alcune confessioni fatte dal cavaliere. Per Sara e Alessio, invece, è arrivato il momento di andare via insieme dalla trasmissione.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 23 ottobre: Roberta delusa dalle parole di Michele

Nel dettaglio, Serena ha girato alla redazione di Uomini e donne un messaggio audio di Michele, dove il cavaliere si lamentava di tutte le dame che ha avuto modo di frequentare fino a questo momento, compresa la stessa Roberta con la quale sembrava esserci un buon feeling.

Le parole di Michele Dentice su Roberta sono state molto dure e in particolar modo ha criticato il suo aspetto fisico e nel dettaglio il suo lato B. In studio, la dama non ha nascosto di esserci rimasta molto male per queste dichiarazioni del cavaliere, ribadendo ancora una volta di essere realmente interessata a lui.

Michele Dentice sotto accusa da parte di Gianni e Tina a Uomini e donne

Tuttavia Roberta si è lamentata anche per delle mancanza da parte di Michele e in particolar modo per il fatto che il cavaliere non si sarebbe fatto sentire nel corso della settimana appena trascorsa e quindi che non la cercherebbe mai telefonicamente.

E le anticipazioni su questa nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che gli opinionisti si sono scagliati contro di lui, accusandolo di voler solo prendere in giro Roberta, perché in realtà non sarebbe interessato per davvero alla dama.

Successivamente poi, Maria De Filippi ha annunciato l'arrivo in studio di quattro nuovi cavalieri interessati a conoscere meglio Roberta. La dama, però, non se l'è sentita di intraprendere delle nuove frequentazioni e ha ribadito la sua scelta di andare avanti con Michele. Trionferà l'amore tra i due?

Lo scopriremo nelle prossime registrazioni.

Sara e Alessio lasciano il programma: anticipazioni U&D del 23 ottobre

Occhi puntati anche sulla coppia composta da Sara e Alessio: i due dopo essersi resi conti di provare dei sentimenti reciproci, hanno comunicato la loro intenzione di abbandonare insieme il programma e di viversi così fuori dal contesto televisivo.

Le anticipazioni di Uomini e donne, inoltre, rivelano che Davide è uscito in esterna con ben tre dame.

Trattasi di Beatrice, Chiara e Rossana: solo con quest'ultima, però, è scattato il bacio e ovviamente le altre due dame non la prenderanno bene. In studio, però, Davide deciderà di ballare con tutte e tre le signore.