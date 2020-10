Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 26 al 30 ottobre in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che ci saranno delle novità importanti riguardanti il rapporto tra Clara e Alberto Palladini, al punto che la donna prenderà una decisione molto importante riguardante il suo futuro proprio adesso che è in dolce attesa. Intanto per Giulia si avvicinerà sempre di più l'ora della verità circa la questione legate alla truffa che l'ha vista coinvolta.

Un posto al sole, anticipazioni settimana 26-30 ottobre 2020

Nel dettaglio, Angela comincerà ad essere molto preoccupata per le sorti di Clara e si renderà conto del fatto che c'è qualcosa che non va.

Temendo che la donna possa essere in pericolo nelle mani di Palladini, deciderà di pararle per cercare di trovare insieme un modo per uscirne da questa situazione.

E la chiacchierata tra le due donne si rivelerà molto importante, visto che subito dopo Clara prenderà la fatidica decisione di abbandonare la dimora di Alberto Palladini per tornarsene a vivere per conto suo. Una scelta decisamente forte quella della donna che, tuttavia, apparirà convinta e ben decisa a portarla avanti.

Clara decide di andare a vivere da sola

In questi nuovi episodi, infatti, Clara ne parlerà anche con lo stesso Alberto e lo metterà al corrente della sua decisione di andarsene via di casa. Intanto però Alberto riceverà una telefonata molto importante che potrebbe rivelarsi altamente promettente per lui.

Occhi puntati anche su Giulia. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 26 al 30 ottobre rivelano che la donna riconoscerà finalmente la voce del suo truffatore e ormai sembrerà che il suo terribile incubo si stia avviando verso la conclusione. Eppure ci sarà ancora un'aura di tristezza e malinconia che offuscherà la sua serenità e non la renderà felice al 100% come dovrebbe essere in questo momento.

Michele diviso tra Bice e Silvia: anticipazioni Un posto al sole 26-30 ottobre

E poi ancora Michele si ritroverà a essere l'oggetto della contesa tra Bice e Silvia: quest'ultima, però, non intende mollare la presa e darà del filo da torcere alla sua 'rivale'. Come se non bastasse, Bice, decisa sempre più a doversi vendicare del marito infedele deciderà di cominciare a corteggiare il povero Cotugno.

Occhi puntati anche su Niko: le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole che andranno in onda fino al 30 ottobre in televisione, rivelano che il ragazzo prenderà una drastica decisione riguardante il suo futuro lavorativo. Dopo averci ragionato a lungo, infatti, deciderà di lasciare lo studio legale Navarro: una notizia che non sarà bene accolta da papà Renato.