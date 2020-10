Colpo di scena a Ballando con le Stelle 2020 in vista della prossima puntata di sabato 17 ottobre. La padrona di casa Milly Carlucci, al termine della scorsa puntata, aveva lasciato aperto il televoto social per proclamare il nome del nuovo eliminato tra Costantino della Gherardesca e Antonio Catalani. I telespettatori, quindi, avrebbero potuto esprimere la propria preferenza per tutta la settimana, ma questa sera, sulle pagine ufficiali social della trasmissione, è stato comunicato l'annullamento del televoto in corso.

Anomalie nel televoto di Ballando con le stelle: annullato quello del 17 ottobre

La produzione della trasmissione Rai ha reso noto che sono state fatte delle attente analisi per conteggiare i voti di questo spareggio in corso per la prossima puntata di Ballando con le stelle 2020 e hanno notato come ci siano delle evidenti anomalie che hanno spinto il gruppo di lavoro a procedere con l'annullamento del televoto, il cui risultato sarebbe stato reso noto nella puntata di sabato 17 ottobre.

In particolar modo, la società che si occupa di raccogliere i voti per la trasmissione che arrivano dai vari account social, ha notato che l'80% delle preferenze arrivate in queste ore per la coppia composta da Antonio Catalani e Tove Villfor, provenivano da paesi esteri e da altri continenti.

La produzione di Ballando con le stelle annulla il televoto tra Catalani e Della Gherardesca

In particolare è stato notato che la maggior parte di questi voti per la coppia arrivavano in orari determinati e quasi sempre di notte. Motivo per il quale la produzione ha scelto di invalidare il televoto in programma questa settimana, così da poter garantire a tutti i concorrenti lo stesso trattamento e di fare tutte le dovute verifiche sul caso.

Al momento, però, non si conosce ancora la modalità con la quale si procederà all'esito del televoto in programma per sabato 17 ottobre a Ballando con le stelle tra Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani. Nel post apparso sui profili ufficiali Instagram e Facebook della trasmissione di Milly Carlucci, viene detto che tutte le novità verranno comunicate nel corso delle prossime ore al pubblico da casa, così da poter permettere di esprimere la propria preferenza per questo spareggio.

Milly Carlucci diventa 'ballerina per una notte' il 17 ottobre

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni della prossima puntata dello show di Rai 1, rivelano che nelle vesti di 'ballerina per una notte' ci sarà la padrona di casa Milly Carlucci.

La conduttrice si cimenterà in un ballo con Samuel Peron, che tornerà di nuovo in pista dopo aver affrontato il Covid-19, che l'ha costretto a rinunciare a prendere parte allo show.