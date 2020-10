Dopo la messa in onda della puntata di Ballando con le Stelle di sabato 24 ottobre, Marco De Angelis ha avuto un malore. Il ballerino ha cominciato a non sentirsi bene con febbre alta. In questi giorni, ovviamente, il concorrente è stato sottoposto ad un tampone per scongiurare l'ipotesi di un contagio da Covid e così è stato.

Marco è risultato negativo al Coronavirus, ma continua a stare molto male. A parlare della vicenda è stata la sua compagna di ballo Vittoria Schisano. La concorrente ha registrato una diretta su Instagram con Giovanni Ciacci ed ha spiegato in modo dettagliato cosa sia accaduto al suo collega in questa esperienza.

Vittoria Schisano parla del malore di Marco De Angelis

Marco De Angelis ha avuto un malore dopo la messa in onda della puntata di Ballando con le stelle di sabato. Vittoria Schisano ha raccontato l'esatta dinamica di quanto accaduto in una diretta Instagram con Giovanni Ciacci. La protagonista ha esordito dicendo: "Marco non sta bene". In seguito ha aggiunto: "Non è Covid, perché oggi ha fatto il tampone". Vittoria, inoltre, ci ha tenuto a specificare che tutti i membri del cast si sono sottoposti a tampone e sono risultati negativi. Ad ogni modo, le condizioni di De Angelis continuano ad essere molto critiche. Il ballerino ha la febbre molto alta da sabato sera e ancora oggi la sua temperatura ha raggiunto i 39 gradi.

Intossicazione alimentare per il concorrente di Ballando con le stelle

Stando alla diagnosi medica ricevuta da Marco, pare che il ragazzo abbia avuto una fortissima intossicazione alimentare. Schisano ha detto: "Ha mangiato qualcosa che è andato a male". Dinanzi tali dichiarazioni, Giovanni Ciacci è rimasto di stucco ed ha chiesto alla sua interlocutrice come farà sabato prossimo a ballare.

Vittoria, con un bel po' di rammarico, ha detto: "Non lo so". La concorrente non ha intenzione di ritirarsi dal talent show, tuttavia, reputa impensabile riuscire a preparare tre balli completamente da sola senza l'aiuto del ballerino. Ciacci, però, ha provato a darle forza e ad esortarla di tenere duro e di provare comunque ad esibirsi.

Le parole di Marco

Vittoria ci ha tenuto a precisare di non avere nessuna intenzione di esibirsi al fianco di un ballerino diverso da Marco sabato prossimo. La partecipante ha detto di aver parlato anche con Milly Carlucci della vicenda ed ha chiarito che sentirebbe di tradire Marco se ballasse con una persona diversa da lui. In questi giorni è in continuo contatto con Marco ed ha detto: "L'ho sentito e fino a questa mattina aveva la febbre a 39.2 e non riusciva neppure a parlare". Al momento, dunque, non si sa se il concorrente riuscirà a mettersi in sesto per sabato oppure no.