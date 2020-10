A Ballando con le Stelle dopo Marco De Angelis anche Lucrezia Lando ha avuto un’intossicazione alimentare. A darne l’annuncio e fare chiarezza sulla settima puntata del dance show di Rai 1 ci ha pensato la padrona di casa. Milly Carlucci, su Instagram, ha fatto sapere che Gilles Rocca potrebbe scendere in pista senza la sua maestra di danza. Inoltre, ha parlato anche della situazione di Vittoria Schisano impegnata nello spareggio con Rosalinda Celentano.

Le parole di Carlucci

Nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre, Milly Carlucci è intervenuta sulla pagina ufficiale di Ballando con le Stelle per spiegare cosa accadrà con i maestri di danza Marco De Angelis e Lucrezia Lando.

Subito dopo la sesta puntata del dance show, la maestra di Gilles Rocca si è sentita male per un'intossicazione alimentare.

Al momento non è chiaro se la 22enne riuscirà o meno a recuperare per la settima puntata del programma. Come raccontato da Milly Carlucci, se Lucrezia non dovesse riuscire a recuperare, Gilles Rocca potrebbe scendere in pista da solo. Due settimane fa, anche Elisa Isoardi aveva deciso di ballare senza il suo partner visto che Raimondo Todaro era finito in ospedale per un'appendicite. Nel frattempo, Lucrezia Lando sul proprio account ha fatto sapere di mettercela tutta per essere in puntata.

Per quanto riguarda la situazione di Marco De Angelis e Vittoria Schisano invece, la cosa è un po' più complicata.

Le condizioni di salute di Marco non sono ancora buone, per questo sabato 31 ottobre non prenderà parte a Ballando con le Stelle. Mentre nel caso di GIlles Rocca l'attore può esibirsi da solo, Schisano essendo allo spareggio con Rosalinda Celentano deve per forza ballare con un maestro di danza. A sostituire De Angelis ci sarà Samuel Peron: il maestro dopo essere guarito dalla Covid-19 è potuto finalmente scendere in pista.

Selvaggia Lucarelli smentisce casi di coronavirus nel programma

Nelle scorse ore sul web era trapelata l'indiscrezione di alcune positività al coronavirus all'interno del programma. A smentire i pettegolezzi ci ha pensato Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Twitter. La giurata e giornalista ha cinguettato: "Non ci sono positivi tra conduttori, ballerini, vip e giuria di Ballando con le Stelle".

Dunque, il dance show condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli sabato 31 ottobre dalle 20:30 andrà in onda regolarmente.

Non ci sono positivi tra conduttori, ballerini, vip e giuria di #BallandoConLeStelle. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 28, 2020

All'esordio della sesta puntata la padrona di casa ha spiegato ai telespettatori che il programma proseguirà nonostante l'arrivo della seconda ondata di contagi da coronavirus in Italia. L'intento di Ballando con le Stelle è quello di regalare al pubblico da casa un momento di leggerezza e spensieratezza.