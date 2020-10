Martedì 27 ottobre nuovo e imperdibile appuntamento con Beautiful. La trama sarà destinata a lasciare con il fiato sospeso i telespettatori, i quali resteranno in attesa di conoscere le condizioni di salute di Thomas dopo il volo dalla scogliera. Il giovane verrà trasportato in ospedale dove giungerà ancora privo di sensi. Ridge sarà molto in ansia per la salute del figlio e non perderà occasione per accusare Brooke, rea a suo dire, di aver volontariamente spinto il ragazzo.

Beautiful, spoiler: Thomas privo di sensi dopo la caduta dalla scogliera

Nelle scorse puntate di Beautiful, i telespettatori hanno visto Brooke avventarsi su Thomas nel tentativo di allontanarlo da Hope.

La donna, senza volerlo, lo ha spinto sino a fargli perdere l'equilibrio, così che il giovane Forrester si ritroverà a terra incosciente sul fondo del dirupo. La caduta dalla scogliera potrebbe seriamente mettere in pericolo la vita di Thomas, il quale verrà immediatamente trasportato in ospedale. Nel frattempo Hope, sconvolta da quanto accaduto, attenderà alla casa sulla scogliera l'arrivo di Steffy per informarla di quanto successo al fratello.

Beautiful, puntata 27 ottobre: Thomas in gravi condizioni

Giunto in ospedale ancora privo di sensi, Thomas verrà visitato dal dottor Amstrong. Intanto Ridge e Brooke saranno in sala d'aspetto, in attesa di avere informazioni sul ragazzo. Le condizioni di Thomas saranno gravi anche se il medico non dispererà.

Le prossime ore saranno quelle decisive. In attesa degli esiti di tutti gli esami diagnostici il ragazzo rimarrà in coma farmacologico, mentre il dottore cercherà di capire cosa sia avvenuto. Sarà a questo punto che Brooke comincerà a parlare di un incidente, mentre Ridge darà un'occhiataccia alla moglie, il che farà intuire come lo stilista abbia il sospetto che Brooke abbia cercato di far del male a Thomas volontariamente.

Beautiful, trama 27 ottobre: Ridge accusa Brooke della caduta di Thomas

Thomas potrebbe morire a causa della spinta di Brooke? Ridge sarà affranto nella sala d'attesa dell'ospedale e parlando con la moglie non potrà fare a meno di chiederle se sia stato veramente solo un incidente. Lo stilista ricorderà infatti a Brooke come lei abbia dipinto sempre Thomas come una specie di mostro, incapace anche di prendersi cura di Douglas.

La moglie di contro, insisterà sulla tesi dell'incidente, respingendo le accuse di Ridge. Sta di fatto che Thomas, in questo momento, starà lottando tra la vita e la morte proprio a causa sua. Per conoscere gli sviluppi di questa intricata story line, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful, ricordando che la soap americana va in onda tutti i pomeriggi su canale 5 a partire dalle 13:40.