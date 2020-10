Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 12 a sabato 17 ottobre ci saranno novità e colpi di scena. In particolare, Hope Logan ha ritrovato sua figlia Beth, ma Thomas Forrester starà studiando un nuovo piano per riprendersi la donna. Invece, il padre di Zoe verrà arrestato per il crimine commesso e le famiglie Logan, Forrester e Spencer vorranno far pagare con il carcere anche quanto fatto da Flo.

Thomas vorrà riprendersi Hope

Nelle puntate che andranno in onda questa settimana, Hope ringrazierà Douglas e si scuserà con lui per non avergli creduto fin dal primo momento riguardo la questione di Beth e lo scambio delle culle.

Infatti, Logan penserà che è solo grazie al bambino se ora tutta la sua famiglia è finalmente riunita.

Nel frattempo, Thomas Forrester si troverà a casa del suo amico Vinny e sarà fuori di sé per quanto successo, ma nonostante ciò penserà a cosa dovrà fare per riprendersi Hope.

Il padre di Zoe verrà arrestato

Intanto, Bill, Katie e Will faranno visita alla piccola Beth. Tutta la famiglia Logan e Spencer sarà trepidante all'idea di rivedere la neonata e saranno pronti a festeggiare il lieto evento. Nel mentre, Xander tornerà a Los Angeles per aiutare Zoe che dovrà affrontare Brooke e Ridge una volta per tutte.

Poco dopo, Forrester senior riceverà una telefonata in cui gli verrà comunicato l'arresto del padre di Zoe, colui che ha sconvolto la sua famiglia con il terribile crimine ai danni di Hope e Liam.

Nel frattempo, Bill farà una dichiarazione d'affetto a suo figlio e alla nipotina ritrovata.

Invece, Brooke e le sue sorelle discuteranno del coinvolgimento di Flo nello scambio delle culle, ad un certo punto interverrà Shauna a difendere sua figlia. Infatti, Fulton spererà di convincere le sorelle Logan a dare un'altra possibilità a Flo.

Flo si sentirà in colpa per aver fatto soffrire Hope

Successivamente, Flo farà di tutto per farsi perdonare da Hope, in quanto la ragazza capirà di essersi comportata male con sua cugina. Fulton si renderà conto del grande dolore che ha procurato, nonostante la famiglia Logan abbia fatto di tutto per farla sentire a suo agio.

Poco dopo, Flo cercherà di difendersi dalle accuse di rapimento ma le famiglie Forrester, Logan e Spencer saranno pronte più che mai ad unirsi nella battaglia comune per condannare la giovane. Infatti, ci sarà una linea comune da seguire: Fulton dovrà pagare quanto ha fatto con il carcere.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità sulla vicenda dello scambio delle culle. Intanto, per chi volesse recuperare i precedenti episodi, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.