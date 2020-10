Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre, Thomas Forrester interpretato dall'attore Matthew Atkinson, non accetterà il fatto che Hope sia tornata insieme a Liam, così farà di tutto per riaverla al suo fianco. Nel frattempo Ridge scoprirà che il dottor Reese è stato arrestato. Poi Shauna cercherà di difendere a ogni costo sua figlia Florence dalle accuse contro di lei, dopo aver ascoltato una conversazione tra Brooke e le sue sorelle. In seguito Florence cercherà di farsi perdonare da Hope per avergli causato una grande sofferenza.

Thomas vuole tornare con Hope

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 12 al 16 ottobre, tutta la famiglia Logan sarà in attesa di vedere Beth insieme a Hope e Liam per condividere con loro la felicità di aver ritrovato la loro figlia, creduta morta per molto tempo. Nel frattempo Thomas Forrester sarà assai angosciato per la situazione venutasi a creare e vorrà trovare un modo per tornare insieme alla sua amata Hope, così chiederà un consiglio al suo amico Vinny. Il Forrester sarà consapevole del fatto che non sarà facile riavere la Logan, ma vorrà tentare lo stesso. In seguito Katie, Bill e Will andranno a trovare Liam, Hope e la piccola Beth. Più tardi Ridge riceverà una notizia riguardo al dottor Reese.

Reese viene arrestato

Ridge riceverà una telefonata che lo avviserà del fatto che il dottor Reese, il padre di Zoe è stato arrestato. Frattanto Bill Spencer incontrerà sua nipote Beth e quando la vedrà si commuoverà moltissimo, tanto da fare una dichiarazione di grande affetto a suo figlio Liam. La reazione dello Spencer stupirà parecchio Katie, la quale non si aspettava che l'uomo potesse provare certi sentimenti.

Successivamente Brooke e le sue sorelle si confronteranno riguardo al coinvolgimento di Florence Fulton nella vicenda di Beth, poiché non sapranno come comportarsi con la loro nipote.

Shauna difende sua figlia Florence

Shauna ascolterà la conversazione tra Brooke Logan e le sue sorelle e si intrometterà subito, la donna difenderà a spada tratta sua figlia Florence e cercherà di sostenerla in tutti i modi possibili.

Intanto Florence cercherà di farsi perdonare da Hope per tutte le sofferenze causate, anche se non sarà facile. La Fulton, infatti, cercherà di scaricare tutte le responsabilità sul dottor Reese e si giustificherà dicendo di essere stata coinvolta nella vicenda a tradimento durante un periodo della sua vita molto difficile. Inoltre Florence spiegherà a Hope che a causa della sua debolezza, nel momento in cui è stata ricattata dall'uomo non è riuscita a sottrarsi al suo volere.