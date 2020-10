Le anticipazioni della soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, verrà dato ampio spazio alla scomparsa di Thomas Forrester.

L'uomo sembrerà svanito nel nulla e nessuno avrà notizie di lui per molto tempo, compreso il piccolo Douglas. Tutta la famiglia Forrester sarà assai preoccupata per la situazione venutasi a creare, soprattutto Ridge. Quest'ultimo non saprà cosa pensare sulla scomparsa improvvisa del figlio e sarà molto in ansia per lui, intanto Douglas resterà per un periodo dai suoi nonni e non saprà che fine ha fatto suo padre.

Hope, invece, sarà interessata ad annullare il matrimonio con il giovane Forrester il prima possibile, poiché sarà ormai decisa a rimanere insieme a Liam e Beth.

Ridge e Brooke in ansia per la scomparsa di Thomas

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 19 al 23 ottobre, Ridge e Brooke saranno assai in ansia per la scomparsa improvvisa di Thomas. Quest'ultimo farà perdere le proprie tracce dopo che Hope è tornata a casa insieme a Liam e Beth.

Nel frattempo l'investigatore Sanchez riaprirà le indagini sulla morte di Emma, mentre Hope chiederà l'annullamento del matrimonio con Thomas e verrà aiutata dall'avvocato di famiglia a svolgere le varie pratiche del caso. La giovane Logan vorrà avvertire l'uomo della sua decisione, ma non riuscirà a trovarlo, così deciderà di affrontare il suo ex al cellulare.

Successivamente Ridge sarà sempre più preoccupato per il figlio, poiché non riuscirà a rintracciare Thomas neanche al telefono, in realtà l'uomo sarà sprofondato in una strana paranoia.

Douglas rimane dai nonni

Durante l'assenza di Thomas, Douglas sarà costretto a rimanere dai suoi nonni, in particolare Ridge sarà assai provato dalla situazione e si renderà conto di aver sottovalutato la sofferenza del figlio.

Nel frattempo a casa Forrester la tensione si farà sempre più alta, poiché il giovane Forrester sembrerà essere sparito nel nulla. In seguito Thomas userà un diabolico stratagemma per incontrare Douglas a casa di Vinny, per poi accusarlo duramente della propria infelicità.

Dove guardare in streaming online le puntate di Beautiful

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Beautiful è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, attraverso la piattaforma dedicata MediasetPlay.it.

La registrazione al sito è completamente gratuita, al suo interno si possono trovare anche altri contenuti interessanti, come i video-clip riguardanti le trame e i personaggi della soap opera americana.