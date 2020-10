Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da martedì 20 a domenica 25 ottobre ci saranno diverse novità.

In particolare, Hope vorrà annullare il matrimonio con Thomas, il quale perderà la lucidità mentale e vorrà dare una lezione a suo figlio Douglas. Invece Ridge sarà molto preoccupato per suo figlio e temerà che le cose possano peggiorare. Infine, Brooke non volendo farà cadere giù dalla scogliera il giovane stilista, per il quale si temeranno gravi conseguenze.

Hope vorrà annullare il matrimonio con Thomas

Nelle puntate che andranno in onda fino al 25 ottobre, Shauna proverà in tutti i modi a difendere sua figlia Flo, mentre Hope dirà a quest'ultima che non la perdonerà mai e la schiaffeggerà.

Nel frattempo, Logan e Liam riceveranno la visita di Justin per annullare il matrimonio di Hope con Thomas.

Poco dopo la polizia arresterà Flo, mentre Ridge e Brooke saranno preoccupati per la scomparsa del Forrester junior. Inoltre, il detective Sanchez riaprirà le indagini sulla morte di Emma, specie dopo le testimonianze di Zoe e Xander e ovviamente i sospetti ricadranno su Thomas.

Successivamente, Hope chiederà l'annullamento del matrimonio e affronterà il figlio di Ridge telefonicamente, dicendogli che non vorrà avere più nessun tipo di rapporto con lui. Lo stilista proprio per questo motivo sarà molto furioso e il suo amico Vinny si preoccuperà per il comportamento dell'uomo.

Thomas vorrebbe dare una lezione a suo figlio Douglas

Intanto, Ridge sarà molto preoccupato per suo figlio e la fuga di quest'ultimo non farà altro che peggiorare le cose. In particolare, Forrester senior cercherà di contattare Thomas che però non risponderà alle telefonate del padre. Lo stilista sprofonderà in una paranoia incredibile e non vorrà avere più contatti con altre persone.

Nel frattempo, Douglas starà vivendo a casa dei suoi nonni, da quando suo padre è scomparso.

Allo stesso tempo però, Ridge temerà che le cose possano peggiorare ulteriormente. Nel mentre, Thomas userà uno stratagemma e farà portare suo figlio a casa di Vinny, in quanto vorrà dargli una lezione per aver spifferato il segreto delle culle a Hope e Liam.

Brooke farà cadere Thomas giù dalla scogliera

Poco dopo l'annullamento del matrimonio, Brooke temerà che Thomas possa perdere la lucidità mentale. Infatti, durante l'incontro tra Hope e Forrester, la ragazza scapperà, mentre Brooke senza volerlo spingerà il ragazzo giù dalla scogliera e si temerà il peggio. In tutto ciò, Ridge assisterà a tutta la scena da lontano e ne rimarrà sconvolto.