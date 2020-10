Mercoledì 14 ottobre su Canale 5 torna l'appuntamento con Beautiful. La trama riprenderà dal momento in cui Thomas, a casa dell'amico Vinny, giurerà di riprendersi Hope. Forrester jr sarà in preda al delirio e nemmeno l'amico sembrerà riuscire a calmarlo. Intanto Ridge continuerà a cercare di mettersi in contatto con il figlio senza successo. A casa di Brooke giungeranno intanto anche Katie, Bill e il piccolo Will, pronti a fare la conoscenza di Beth, mentre Xander farà ritorno da Londra per stare accanto a Zoe.

Anticipazioni: Bill, Katie e Will danno il benvenuto a Beth

Lo squilibrio mentale di Thomas porterà il giovane Forrester a essere sconnesso dalla realtà.

Il figlio di Ridge sembrerà non rendersi conto del pasticcio in cui si è cacciato e avrà in mente solo una cosa, riconquistare Hope. Quest'ultima intanto, sarà pronta a ricevere le visite dei familiari che non vedranno l'ora di festeggiare il ritorno a casa di Beth.

Arriveranno anche Bill, Katie e il piccolo Will che porteranno in dono alla nuova arrivata un peluche gigante. Ridge nel frattempo, attenderà notizie da Londra e si augurerà che la polizia abbia finalmente arrestato Reese.

Spoiler 14 ottobre: Bill chiede a Liam notizie su Reese

Bill sembrerà guardare per la prima volta la nipotina, anche se Liam gli ricorderà che è la stessa bambina che ha già conosciuto a casa di Steffy. Padre e figlio cominceranno a parlare e scherzeranno sul fatto che Spencer senior non abbia regalato a Beth il famoso spadino degli Spencer.

Will intanto, giocherà con la cuginetta, promettendole che in futuro, le insegnerà tutte le strategie sugli investimenti. Parole che riempiranno d'orgoglio Bill. Inevitabilmente il discorso si sposterà su Reese e Liam dirà al padre che, della faccenda, se ne starà occupando Ridge.

Beautiful, puntata 14 ottobre: Xander ritorna a Los Angeles

Nel corso della puntata in onda il 14 ottobre, Ridge attenderà con ansia la telefonata da Londra. In attesa che ciò avvenga, sarà anche preoccupato non solo per Steffy, ma anche per Thomas, che continuerà a evitare le sue chiamate. Anche per il giovane Forrester sarà arrivato il momento di pagare per ciò che ha fatto, così come tutte le persone coinvolte in questa triste vicenda.

A tal proposito, Xander farà ritorno a Los Angeles , dopo aver saputo da Maya che il segreto su Beth sarà venuto a galla. Dando uno sguardo a ciò che accadrà nelle puntate successive di Beautiful, Ridge riceverà da Londra la telefonata tanto attesa. Il dottor Reese sarà stato arrestato. Per Flo invece, sembrerà essere solo questione di tempo.

Per tutti i dettagli, si rimanda alla visione della puntata di Beautiful di mercoledì 14 ottobre. L'appuntamento è come sempre su Canale 5, a partire dalle 13:40.