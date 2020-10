Lunedì 26 ottobre andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con Beautiful. La nuova puntata riprenderà dal momento in cui Thomas riuscirà a sapere, tramite Douglas, che Hope si trova alla casa sulla scogliera. Per tale motivo, l'uomo non perderà tempo e correrà da lei, deciso a parlarle a quattr'occhi per spiegarle i motivi del suo comportamento. Intanto, Brooke e Ridge saranno preoccupati per l'incolumità di Hope dopo aver saputo da Douglas dove è diretto Thomas. Quest'ultimo arriverà a casa di Steffy dove Hope, da sola, sarà costretta ad affrontarlo.

Beautiful, anticipazioni: Thomas corre da Hope alla casa sulla scogliera

Dando uno sguardo alle ultime puntate di Beautiful, si sa che Thomas riuscirà a scoprire che Hope si sta recando a casa di Steffy per recuperare alcune cose di Beth. Sarà stato Douglas, convinto che il padre non sia cattivo come sembra, a rivelargli dove di trova la Logan.

Nel corso del nuovo appuntamento dunque, si vedrà come come Forrester jr non perderà tempo, deciso a incontrare la moglie per spiegarle faccia a faccia il motivo del suo comportamento. Il giovane quindi, riaffiderà Douglas alle cure di Amelia e correrà alla casa sulla scogliera.

Spoiler del 26 ottobre: Thomas spaventa Hope

Le anticipazioni relative all'episodio di Beautiful del 26 ottobre, rivelano che Ridge non sarà riuscito ad intercettare il figlio e, preoccupato, continuerà a chiamarlo senza successo.

Venuto a sapere che Thomas si sta dirigendo a casa di Steffy per incontrare Hope, avvertirà anche Brooke, la quale si metterà subito in viaggio per raggiungere la figlia.

Entrambi i coniugi Forrester saranno preoccupati per l'incolumità della ragazza, vista l'imprevedibilità e instabilità mentale di Thomas.

Intanto alla casa sulla scogliera, Hope si appresterà a portare via le cose di Beth, quando Thomas comparirà alle sue spalle, facendola spaventare.

Puntata 26 ottobre: Hope tenta di fuggire da Thomas

La presenza minacciosa di Thomas farà sobbalzare Hope, la quale gli intimerà di andarsene subito. Di contro Forrester jr cercherà a suo modo di giustificare il suo comportamento e di chiederle scusa, ma la giovane Logan non avrà nessuna intenzione di ascoltarlo.

La figlia di Brooke sarà arrabbiata con lui e lo accuserà di aver manipolato il piccolo Douglas per raggiungere i suoi scopi, mentre Thomas la implorerà di dargli un'altra occasione di spiegarsi.

Hope però, non ne vorrà più sapere e cercherà di fuggire dalla casa di Steffy, ma la cosa non sarà così semplice, visto che Forrester jr tenterà di sbarrarle la strada. Per tale motivo Hope uscirà dalla porta che dà sul terrazzo, seguita ovviamente dal giovane.

Una situazione che lascerà con il fiato sospeso i fan di Beautiful visto che, dalle anticipazioni relative alle trame successive, si verrà a sapere che l'incontro tra Hope e Thomas avrà un epilogo drammatico per il figlio di Ridge.