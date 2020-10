Liam e Hope hanno riabbracciato Beth grazie al coraggio di Douglas, pronto ad andare contro le assurde imposizioni di Thomas. Nelle prossime puntate di Beautiful però, la giovane Logan sarà ancora in pericolo. Forrester junior non si arrenderà all'idea di averla persa e, dopo essersi leccato le ferite, ecco che sarà pronto a tornare più agguerrito che mai.

Era prevedibile che Thomas non stesse nascosto nell'ombra più di tanto. Il sogno di famiglia felice di Hope e Liam è in bilico. Il giovane Forrester non se ne andrà in silenzio e tornerà a essere un pericolo per loro e la loro piccola Beth. Ferito nel profondo, Thomas macchinerà un piano per dividere la coppia e non solo.

Beautiful nuove trame: i problemi mentali di Thomas peggiorano

Gli spoiler ufficiali di Beautiful rivelano che Thomas per un certo periodo di tempo starà a casa di Vinny, in attesa di capire come riconquistare Hope. Il giovane Forrester però farà un passo falso. Adirato per gli ultimi avvenimenti, si recherà alla casa sulla scogliera per un confronto con Hope ma qui troverà anche Brooke.

Ne nascerà un violento litigio, che terminerà con la caduta sulla scogliera di Thomas. Il giovane Forrester verrà ricoverato d'urgenza in ospedale e lotterà tra la vita e la morte, mentre il detective Sanchez indagherà sull'accaduto. I suoi sospetti ricadranno su Brooke, con la quale Thomas stava litigando poco prima.

Thomas si risveglierà dal coma ma non incolperà Brooke. Il suo silenzio è prezioso, visto che è l'unica arma per poter riavere Hope. La bella Logan sarà messa sotto scacco: se solo il figlio di Ridge dovesse parlare, lei finirebbe in prigione per tentato omicidio.

Si torna a indagare sulla morte di Emma Barber

Quando Thomas si sveglierà, Ridge sarà accanto a lui e vorrà sapere come siano andate realmente le cose. Brooke non verrà accusata ma comunque sia, il detective Sanchez continuerà ad essere certo che sia implicata nell'incidente che è stato quasi fatale per Forrester Junior.

Una volta a casa, Thomas non si toglierà dalla testa Hope e, stando alle anticipazioni americane di Beautiful, inizierà a mettere in piedi un altro folle piano per riconquistare la sua amata. Liam intuirà subito il pericolo che corre Hope e si farà promettere che starà attenta. A questo punto entrerà in gioco Douglas, verso il quale la giovane Logan maturerà un'ossessione: il suo unico desiderio sarà quello di ottenerne la custodia, anche se ciò la esporrà ad un enorme rischio.

Thomas avrà modo di parlare con suo padre anche della morte di Emma Barber e gli confesserà di essere stato presente sul luogo dell'incidente senza prestarle soccorso. Come raccontano le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful, Ridge lo difenderà a spada tratta e gli prometterà di non dire nulla alla polizia.