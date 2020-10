La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese pare non convincere alcuni fan della showgirl. Sotto ad una delle tante foto che l'argentina ha pubblicato ultimamente su Instagram, è possibile scorgere un commento negativo che qualcuno le ha inviato: a far storcere il naso al follower in questione, sarebbe stata la velocità con la quale la conduttrice ha messo da parte il dolore per la separazione per vivere un nuovo rapporto.

Belen contestata sui social per l'amore con Antonino

Rientrata da poco da un romantico soggiorno a Roma, Belen Rodriguez si è imbattuta in una critica piuttosto aspra che un fan le ha fatto sui social network.

Sotto ad una delle foto che l'argentina ha postato della mini vacanza che si è concessa con Antonino Spinalbese nella capitale, è possibile leggere un commento pungente sulla sua movimentata vita sentimentale.

"Quattro mesi fa piangevi e ora sei a Roma con l'ennesimo fidanzato di turno", ha tuonato qualcuno su Instagram in riferimento alla trasferta nel Lazio che la showgirl ha fatto col compagno 25enne.

"Non hai mai amato nessuno, altrimenti non ci riusciresti", finisce così l'attacco virtuale che la presentatrice di Tu sì que vales ha ricevuto di recente da parte di una persona che non apprezza le sue scelte private.

Tirando in ballo il passato di Belen, questo critico follower ha messo in discussione tutti i suoi amori, additando la donna come una che non riesce a provare reali sentimenti perché cancellerebbe troppo in fretta gli ex dal suo cuore.

Vacanza romana per Belen e il giovane compagno

A scatenare le critiche di qualche utenti di Instagram, sono state le foto e le storie che Belen ha pubblicato dei momenti che ha trascorso col fidanzato Antonino a Roma. La neo coppia, infatti, è volata nella capitale per un paio di giorni di relax: i due si sono mostrati a cena e in giro per la città a bordo di un monopattino elettrico.

La Rodriguez, dunque, ha deciso di vivere alla luce del sole il sentimento che prova per il parrucchiere 25enne che è entrato nella sua vita meno di tre mesi fa: i due si sono conosciuti per caso, ma da agosto scorso sono inseparabili.

Spinalbese, inoltre, ha già conosciuto i genitori dell'argentina, i fratelli Cecilia e Jeremias e anche il piccolo Santiago (non si sa, però, se il ragazzo sia stato presentato al bambino come un amico oppure il compagno della madre).

Gli amori da copertina di Belen

Da quando è un personaggio pubblico, Belen ha vissuto tanti amori da prima pagina: il primo è quello quasi adolescenziale con Marco Borriello. La storia con l'ex calciatore è durata circa quattro anni ed è finita quando la showgirl ha debuttato in televisione come concorrente dell'Isola dei Famosi. Dopo aver cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo, la Rodriguez si è fidanzata con Fabrizio Corona: la coppia è stata in copertina per circa quattro anni, tra scandali, liti e riappacificazioni, sempre documentati dai paparazzi.

Poco prima che l'imprenditore finisse in carcere per vari reati, l'argentina lo lasciò perché perse la testa per Stefano De Martino: nel backstage di un serale di Amici, infatti, tra la soubrette e il ballerino scoppiò una passione che portò lui a tradire Emma Marrone e lei a mollare lo storico compagno.

Belen e il conduttore napoletano hanno avuto un bambino e si sono sposati nel 2013, ma il matrimonio è durato pochi anni: la prima separazione tra i "DeMartinez" è avvenuta nel 2017 circa, ovvero poco prima che la 36enne conoscesse Andrea Iannone.

L'amore tra la Rodriguez e il pilota di Moto GP è andata avanti per un paio d'anni, fino a quando Stefano non ci ha ripensato ed è partito alla riconquista dell'ex moglie, riuscendoci nella primavera del 2019. Questa reunion, però, è durata un annetto circa: a maggio scorso, infatti, la showgirl ha ufficializzato il secondo addio al marito non per sua scelta. Durante l'estate appena trascorsa, poi, Belen ha avuto un breve flirt con Gianmaria Antinolfi e poi, ad agosto, ha incontrato il suo attuale compagno, il parrucchiere 25enne Antonino.