Belen Rodriguez rompe il silenzio a distanza di mesi dalla fine della sua storia d'amore con Stefano De Martino. La showgirl argentina ha scelto di raccontarsi in una lunga intervista al sito de Il Fatto Quotidiano, dove ha ripercorso un po' le fasi salienti della sua vita, della carriera e anche della sua situazione sentimentale. Quando sono emerse le notizie sulla fine della relazione con De Martino, Belen ha preferito restare in silenzio, salvo poi essere paparazzata in compagnia di altri uomini. La conduttrice non ha nascosto che il suo cuore, in questo momento, batte per un'altra persona.

La confessione di Belen Rodriguez sull'ex Stefano De Martino

Sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, Belen ha ammesso di essere molto serena dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. "È lecito che una famiglia, che si è rotta un po' di tempo fa, ci riprovi", ha dichiarato la showgirl, aggiungendo che è sempre bello provarci fino in fondo per riuscire a recuperare le situazioni che non vanno per il meglio.

Al tempo stesso, però, Rodriguez ha ammesso che quando le cose non vanno si deve continuare ad andare avanti. "Bisogna continuare a sognare", ha ammesso nel corso dell'intervista. Quando le è stato chiesto se dopo questa delusione crede ancora nell'amore, la presentatrice senza alcuna esitazione ha risposto positivamente.

Nuovo amore per Belen Rodriguez che ammette di non essere single

"Io credo tanto nell'amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora", ha dichiarato Belen al Fatto Quotidiano, aggiungendo che quando ci si prova fino all'ultimo e non si ottiene il risultato sperato, allora lo si accetta serenamente. Al contrario, se non si fa alcun tentativo, si rimane sempre con dei dubbi.

"Con i se e con i ma non si concretizza niente", ha chiosato.

E così Belen è pronta nuovamente a voltare pagina, visto che in questo momento il suo cuore è tornato a battere per un altro uomo. Alla domanda se attualmente si definisce single, Rodriguez ha risposto con un categorico: "No, assolutamente no".

Le parole di Belen su Giulia De Lellis e Barbara d'Urso

Nel corso dell'intervista, Belen ha avuto modo di parlare anche della presunta rivalità che ci sarebbe con Giulia De Lellis. A tal proposito ha smentito i rumors, affermando di non aver alcun tipo di problema nel confronti dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: "Non la conosco personalmente", ha ammesso.

Parlando invece dei contrasti con Barbara d'Urso, la showgirl argentina ha rivelato di aver avuto una discussione con la conduttrice quando era fidanzata con Fabrizio Corona. In merito ai programmi della presentatrice napoletana in onda su Canale 5, Rodriguez ha detto di non apprezzarli, ma comunque di rispettarli: "Lei (Barbara d'Urso, ndr) è comunque una grande professionista".