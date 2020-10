La grande popolarità di Can Yaman interessa anche al mondo dell'editoria. Lo dimostra il libro scritto da Floriana Rullo, giornalista del Corriere della Sera. Si tratta di un'opera non ufficiale che ripercorre la vita del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno. Il libro, edito da Vallardi, è già disponibile nelle librerie dal 15 ottobre e ha come titolo 'Can Yaman, I love you forever - La vera storia 100% non ufficiale'. Nella biografia, oltre ad episodi legati alla vita dell'attore dall'infanzia ad oggi, sono contenute anche le testimonianze di alcune fan. Le ammiratrici che lo hanno incontrato hanno dichiarato che l'attore è 'disponibile e rispettoso nei confronti delle fan'.

Nel frattempo DayDreamer, attualmente in onda nel weekend su Canale 5, continua a registrare ottimi risultati sia in termini di ascolti che di share.

In 'Can Yaman, I love you forever' la vita, la carriera e le testimonianze delle fan

La giornalista italiana Floriana Rullo ha deciso di scrivere una biografia su Can Yaman, un'opera non ufficiale che mira a far conoscere ai fan dell'attore alcuni aspetti della sua vita legati all'infanzia e alla famiglia. 'Can Yaman, I love you forever' racconta anche le passioni della giovane star, gli studi e l'inizio della carriera nel mondo della recitazione. A proposito di quest'ultimo punto, nel libro sono riportati alcuni episodi legati alla sua interpretazione nella serie İnadına Aşk.

Un capitolo è dedicato ai pettegolezzi sull'attore e sulle sue relazioni vere o presunte, mentre un altro parla del futuro e delle opinioni delle fan che l'hanno conosciuto in uno dei suoi viaggi fatti in Italia. I fattori comuni emersi dalle testimonianze delle ammiratrici pare siano la gentilezza e la disponibilità di Can Yaman dimostrate nei loro confronti.

I capitoli del libro sono:

- Yaman dei record

- Nascita & famiglia

- Studente modello

- La passione per la recitazione

- Dagli esordi a İnadına Aşk

- Arriva il successo

- Sport, passioni e social

- Problemi, amore e Gossip

- Passioni & futuro

- Le testimonianze delle fan

DayDreamer consolida il successo di Can Yaman

Mentre è già in libreria la sua biografia non ufficiale, Can Yaman continua ad incollare allo schermo milioni di fan italiani che il sabato e la domenica, stando ai dati auditel, restano fedeli al loro attore preferito.

Nel weekend DayDreamer - Le ali del sogno fa registrare alla rete ammiraglia Mediaset oltre 2 milioni di spettatori con un alto indice di share. Tuttavia, stando ad un recente rumor diffuso sul web, a novembre la serie potrebbe essere sostituita da Amici di Maria De Filippi che debutterà con la nuova edizione. Ancora nessuna conferma, ma spetterà a Mediaset decidere in quale fascia oraria collocare DayDreamer.