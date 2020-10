Il 10 ottobre sarà trasmessa l'attesa intervista a Can Yaman a Verissimo. L'attore turco protagonista indiscusso della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, si racconterà senza filtri in una lunga chiacchierata, durante la quale si mostrerà al suo affezionato pubblico televisivo italiano con un nuovo look, che ha suscitato un po' di polemiche e qualche malumore tra le sue fan. Nel corso della lunga chiacchierata con Silvia Toffanin si parlerà anche della sfera sentimentale dell'attore, il quale ammetterà che gli piacerebbe diventare padre.

Verissimo, Can Yaman torna in Italia con un nuovo look

Nelle puntate di DayDreamer che attualmente vanno in onda ogni sabato e domenica su Canale 5, Can sfoggia un look particolarmente selvaggio.

Capelli lunghi, barba incolta e codino sono i tratti distintivi del celebre fotografo che ha fatto perdere la testa alla bellissima Sanem, interpretata dall'attrice Demet Ozdemir.

Ebbene nell'intervista a Verissimo, Can si è mostrato con un nuovo look decisamente diverso rispetto a quello cui siamo abituati a vederlo. L'attore, infatti, ha scelto di tagliare i capelli e accorciare la barba, mostrandosi in una maniera decisamente più sobria e meno selvaggia rispetto a quella mostrata nella fortunata soap opera turca.

La verità di Can sulla vita privata: l'attore di DayDreamer è single

E non tutte le fan di Can Yaman, che hanno preso d'assalto i cancelli degli studi Mediaset per poterlo vedere dal vivo, hanno apprezzato questo cambio look dell'attore.

La delusione delle ammiratrici impazza sul web e sui social e in molte sperano che al più presto Can possa decidere di tornare di nuovo al look selvaggio con cui si è fatto amare e apprezzare nei panni di Can Divit.

Intanto nel corso della lunga intervista rilasciata a Verissimo, l'attore turco ha parlato della sua vita privata e ha ammesso di essere single.

In questo momento della sua vita, quindi, non c'è una donna che gli fa battere il cuore anche se non ha nascosto che gli piacerebbe poter essere impegnato in una nuova relazione sentimentale.

La confessione di Can Yaman sul sogno di diventare padre

'Queste cose non si possono pianificare', ha dichiarato l'attore al cospetto di Silvia Toffanin alla quale ha poi confessato che gli piacerebbe anche poter diventare padre in futuro.

Al momento, però, data anche la mancanza di una fidanzata ufficiale, Can preferisce non pensarci.

Il soggiorno in Italia dell'attore è stato proficuo anche dal punto di vista lavorativo. Can ha ammesso a Verissimo di aver incontrato il regista Ferzan Ozpetek a Roma, con il quale spera di poter collaborare al più presto alla realizzazione di un film. Intanto si gode il successo di DayDreamer e molto presto arriverà in Italia anche la nuova soap dal titolo 'Bay Yanlis'.