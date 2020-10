Can Yaman, la star indiscussa della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno è tornato in Italia e questo sabato 3 ottobre sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Verissimo. La notizia è stata lanciata dal sito di 'Trash Italiano', il quale ha svelato che l'attore turco, che conta quasi 10 milioni di follower su Instagram, si racconterà in una lunga intervista esclusiva alla padrona di casa Silvia Toffanin.

Verissimo, Can Yaman di DayDreamer ospite il 3 ottobre

Questo sabato 3 ottobre, quindi, sarà un pomeriggio decisamente 'impegnativo' per tutte le fan di Can visto che l'appuntamento con l'attore raddoppierà su Canale 5.

Alle 14,40 andranno in onda i nuovi episodi inediti di DayDreamer, durante i quali il fotografo deciderà di uscire allo scoperto con la sua amata Sanem e di ufficializzare la loro storia d'amore.

A seguire, invece, a partire dalle 16 ci sarà l'appuntamento con Verissimo, dove Can Yaman sarà ospite per la prima volta per svelare al pubblico italiano aspetti inediti della sua vita personale e della sua carriera da attore, costellata da svariati successi in tutto il mondo.

Quella di Can Yaman è la storia di una vera e propria ascesa al successo: il pubblico impazzisce per il re delle soap in grado di far salire alle stelle gli ascolti pomeridiani. E anche questo suo ritorno in Italia è stato subito festeggiato dai numerosissimi fan.

Il successo di Can Yaman anche in Italia

In queste ore, infatti, sul web e sui social circolano dei video che testimoniano il grande affetto delle ammiratrici, che in questi giorni si sono raggruppate fuori gli studi Mediaset per poter 'beccare' il loro beniamino e riuscire così a strappargli un selfie oppure un autografo.

Ma Can Yaman non sarà l'unico super ospite della nuova puntata di Verissimo in onda questo sabato 3 ottobre su Canale 5. Come anticipato sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione condotta da Silvia Toffanin ci sarà anche l'attore Gabriel Garko, che in questi ultimi giorni è stato al centro del gossip dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Anche Gabriel Garko ed Elettra Lamborghini ospiti a Verissimo del 3 ottobre

L'attore, infatti, ha scelto di fare coming out in diretta televisiva nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ma non ha spiegato tutto nei dettagli. La verità, infatti, verrà fuori nel corso della puntata di Verissimo di questa settimana in onda dalle 16 su Canale 5.

E poi ancora nel salotto di Silvia Toffanin arriverà anche Elettra Lamborghini, reduce dal matrimonio da favola con Afrojack. La cantante ripercorrerà in esclusiva a Verissimo tutte le emozioni del giorno più importante della sua vita. Oltre a Can Yaman e agli ospiti sopra citati nella puntata di questa settimana ci sarà anche Stefano Accorsi, uno dei volti più amati del cinema italiano.