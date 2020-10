Can Yaman continua ad essere la star del momento in Italia, dove prosegue la messa in onda della soap opera DayDreamer che ogni weekend appassiona una media di oltre 2 milioni di spettatori. Nei giorni scorsi l'attore è tornato di nuovo in Italia per farsi intervistare da Silvia Toffanin, padrona di casa del talk show Verissimo in onda su Canale 5. Immancabile la presenza delle sue tantissime fan che si sono accalcate fuori gli studi Mediaset per vederlo: il risultato, però, non è stato dei migliori e in molte si sono dette deluse dal nuovo look sfoggiato da Can.

Il ritorno di Can Yaman in Italia: critiche sul look

Chi è abituato a vedere Can Yaman protagonista di DayDreamer con i capelli lunghi raccolti nel codino rimarrà profondamente deluso quando il prossimo sabato, 10 ottobre, verrà trasmessa l'intervista esclusiva concessa a Verissimo.

L'attore, infatti, ha deciso di darci un taglio e a Milano è apparso con un nuovo look che non ha convinto più di tanto le sostenitrici.

Avendo dovuto trascorrere del tempo nell'esercito per la leva militare, Can ha optato per un look decisamente più sobrio e quindi ha detto addio al tanto amato codino che faceva 'impazzire' le tantissime fan italiane. Eppure sul web e sui social è montata la 'polemica', perché le ammiratrici dell'attore sostengono che con i capelli corti l'attore perderebbe il suo fascino incontrastato che lo ha reso un vero e proprio sex symbol nel nostro paese.

Le fan deluse dal taglio di capelli

E così le fan italiane sperano che al più presto possa esserci un ripensamento da parte dell'attore e che possa nuovamente tornare al look sfoggiato a DayDreamer, caratterizzato dalla 'chioma lunga' e dal codino.

Una richiesta che verrà accolta da Can? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Intanto il suo ritorno in Italia è stato ben accolto: all'ingresso dei cancelli degli studi Mediaset, l'attore è stato accolto da una moltitudine di fan, desiderose di vederlo e magari di riuscire a scattare una fotografia con il loro beniamino.

Tuttavia le nuove rigide regole imposte dall'emergenza Covid-19 non hanno permesso a Can di concedersi più di tanto alle sue ammiratrici.

Verissimo, sabato 10 ottobre sarà trasmessa l'intervista

Tutte, però, potranno seguirlo questo sabato 10 ottobre a partire dalle 16 nel corso della nuova puntata di Verissimo, durante la quale verrà trasmessa la lunga intervista che l'attore ha concesso alla padrona di casa.

Una chiacchierata durante la quale si parlerà non solo del successo di DayDreamer - Le ali del sogno ma anche della vita privata dell'attore, di cui al momento non si conoscono molti dettagli.