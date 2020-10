DayDreamer è la soap opera del momento che ha consacrato il successo dell'attore Can Yaman. In questi giorni, anche il produttore della Serie TV in onda su Canale 5 ha rilasciato un'intervista al sito web 'GossipeTv', dove ha avuto modo di parlare del suo rapporto con l'attore protagonista che veste i panni di Can Divit, rivelando aspetti inediti. Il produttore Faruk Turgut ha parlato anche della possibilità di un ritorno sul set insieme per la coppia composta da Can e Demet Ozdemir, entrambi amatissimi dal pubblico non solo italiano ma internazionale.

Le parole del produttore di DayDreamer su Can Yaman

Parlano del suo rapporto con Can, il produttore di DayDreamer ha ammesso di andare molto d'accordo con l'attore turco, ormai diventato un vero e proprio sex symbol nel nostro Paese. 'Lui mi vuole bene e mi rispetta', ha dichiarato nel corso dell'intervista, aggiungendo poi di volergli molto bene a sua volta e di averlo sempre protetto.

'Tengo molto a lui', ha dichiarato Faruk ammettendo che in Turchia non è proprio semplice per un attore riuscire ad ottenere il grande successo. Tuttavia lui ha sempre cercato di supportarlo e di aiutarlo in questo percorso di crescita e visto il grande successo che Yaman sta riscuotendo in tutto il mondo, sembrerebbe proprio che ci sia riuscito alla perfezione.

Turgut fa il tifo per Can Yaman

Ecco perché il produttore di DayDreamer ha aggiunto che sta cercando di far lavorare Can con registi e sceneggiatori di un certo livello e sempre più bravi. E a proposito di una possibile collaborazione dell'attore con il regista italiano Ferzan Ozpetek, Turgut ha ammesso di sperare con tutto il cuore che possa prendere Yaman in uno dei suoi prossimi film.

Un rapporto idilliaco sul set anche con la bellissima Demet Ozdemir, che nella soap in onda su Canale 5 veste i panni dell'affascinante Sanem. Il feeling tra i due attori sul set è stata la chiave del successo della serie e quando al produttore viene chiesto se ci saranno nuovi progetti lavorativi in cui reciteranno assieme, non nasconde che gli piacerebbe molto poterli ritrovare nello stesso progetto.

Dopo DayDreamer Can e Demet di nuovo insieme sul set? Parla il produttore

In questo caso, però, il problema sarebbe dal punto di vista economico: Turgut non ha nascosto che il cachet di Can e quello di Demet sarebbe abbastanza cospicuo e, metterli assieme nella produzione della stessa serie tv, potrebbe essere troppo dispendioso.

In attesa di scoprire se ci saranno clamorosi risvolti da questo punto di vista, Can Yaman dopo il successo di DayDreamer è stato protagonista di un'altra serie tv dal titolo Bay Yanlis, dove questa volta veste i panni di un dongiovanni scapestrato.