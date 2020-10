Can Yaman ritorna in Italia e per l'occasione sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L'attore turco, protagonista indiscusso della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno in onda su Canale 5, ha registrato anche un videomessaggio per la padrona di casa del talk show che in questi minuti è stato caricato sulla pagina ufficiale Instagram del programma. Un breve filmato, dove l'attore ammette di essere molto contento ed entusiasta per la chiacchierata che farà con la bravissima padrona di casa del programma.

Verissimo, arriva Can Yaman: il videomessaggio per Silvia Toffanin

"Ciao Silvia, eccomi qua.

Non vedo l'ora di incontrarti", dice Can Yaman nel suo breve videomessaggio che sta facendo già il giro del web e dei social. Le fan dell'attore turco, infatti, attendono con trepidazione la messa in onda di questa nuova intervista al divo delle soap opera, che andrà in onda questo sabato 10 ottobre a partire dalle 16.

E per Can Yaman sarà la prima volta ospite nel talk show di Silvia Toffanin. Lo scorso anno, infatti, quando è venuto in Italia ha partecipato al talk show 'Live - Non è la d'Urso' e al people show 'C'è posta per te' condotto da Maria De Filippi. Un debutto a Verissimo, il programma leader degli ascolti del sabato pomeriggio con una media di oltre 2 milioni di affezionatissimi spettatori a settimana.

Le confessioni di Can Yaman da Silvia Toffanin

Nel corso della lunga intervista esclusiva a Verissimo, Can parlerà non soltanto della sua intensa ed entusiasmante carriera professionale che lo ha reso un sex symbol nel nostro Paese ma anche nel resto del mondo, e della sua vita privata.

L'attore ripercorrerà, ad esempio, le tappe salienti della sua infanzia confessando di essere stato molto sereno e forse anche per questo motivo ammetterà di non essere una persona particolarmente emotiva.

Ovviamente si parlerà anche del successo di DayDreamer, la soap che da quest'estate ha conquistato il gradimento del pubblico di Canale 5.

Le parole di Can Yaman sul fotografo Divit di DayDreamer

Can Yaman ammetterà di essere molto legato al personaggio di Can Divit, dichiarando di aver interiorizzato molti aspetti del carattere del fotografo turco che ha fatto perdere la testa alla dolce e sensibile Sanem.

Intanto nel corso delle puntate che andranno in onda proprio questo weekend su Canale 5, ci saranno dei nuovi colpi di scena.

Can verrà arrestato dopo aver aggredito fisicamente Enzo Fabbri, che non intenderà rinunciare alle sue quote dell'agenzia fotografica. E così, dopo la denuncia, il fotografo verrà prelevato dal suo ufficio e portato in prigione lasciando Sanem disperata.