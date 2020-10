Can Yaman ospite in due programmi Mediaset. Da qualche giorno, il ‘Re Mida’ degli ascolti tv Mediaset è in Italia ed è pronto a regalare emozioni e a raccontare pezzi della sua vita nei due salotti più rinomati della televisione italiana. Stiamo parlando di C'è Posta per Te di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin. Un like su un video di Elisabetta Gregoraci potrebbe far pensare che Alfonso Signorini sia riuscito a farlo venire al Grande Fratello Vip come ospite speciale.

Can Yaman in Italia: fan in delirio

Can Yaman continua a 'mietere vittime' grazie anche al successo con la soap pomeridiana DayDreamer – Le Ali Del Sogno.

Nel serial televisivo turco, in onda ogni fine settimana su Canale 5, l'attore veste i panni di Can Divit, un affascinante fotografo giramondo perdutamente innamorato dell’aspirante scrittrice Sanem Aydin. La storia d'amore dei due protagonisti della soap turca diretto da Cagri Bayrak continua a far sognare a occhi aperti i telespettatori e a riscuotere ascolti da capogiro, grazie al loro affetto che rafforza sempre di più la fanbase di Can Yaman.

L'attore turco presente in due famosi programmi Mediaset

Il primo appuntamento italiano che vede come protagonista Can Yaman, come anticipato da Dagospia, è negli studi di C'è Posta Per Te, il people show serale condotto da Maria De Filippi, per la registrazione di una storia che sarà trasmessa l'anno prossimo su canale 5, molto probabilmente nel mese di gennaio.

Il secondo appuntamento, come rivelato da Trash Italiano, lo vede come ospite speciale negli studi di Verissimo, il talk show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. La suddetta puntata andrà in onda sabato 3 ottobre su Canale 5, subito dopo il doppio appuntamento di DayDreamer. Molto probabilmente, l'affascinante attore turco ripercorrerà le tappe della sua carriera artistica e racconterà anche qualche dettaglio inedito della sua vita privata.

Il like di Can Yaman sul video della Gregoraci: ospite al Grande Fratello Vip?

Da quando Can Yaman è approdato in Italia, ogni sua piccola mossa viene subito segnalata dai suoi follower italiani. C'è una sua mossa particolare che ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni: sul profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci è apparso un video che la ritrae in uno dei suoi momenti tranquilli e piacevoli nella Casa più spiata d'Italia, e l’attore turco ha lasciato un suo 'mi piace', segno di aver apprezzato moltissimo il suo filmato.

Questo particolare gesto ha mandato in tilt il pubblico italiano! Molti si chiedono se l'interprete di Can Divit abbia lasciato un 'cuoricino' per esprimere un semplice apprezzamento alla Gregoraci oppure dietro a questo gesto si nasconde una possibile ospitata nello show serale di Alfonso Signorini. Molti sanno che il conduttore del Grande Fratello Vip in passato avrebbe voluto che l'affascinante attore turco partecipasse come concorrente nella Casa più spiata d'Italia, ma il ragazzo muscoloso avrebbe declinato l'offerta. Questa volta Signorini è riuscito ad avere Can Yaman come superospite in una puntata?