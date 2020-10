A distanza di pochi mesi dalla visita alla Galleria degli Uffizi, avvenuta il 16 luglio, la celebre imprenditrice digitale, Chiara Ferragni, condivide gli scatti del servizio fotografico realizzati per Vogue Hong Kong. La social influencer afferma su Instagram di essere stata invitata dal First Iniziative Foundation a realizzare degli scatti accanto ad alcune delle più famose e iconiche opere di Botticelli per celebrare "Botticelli and His Times - Masterworks from the Uffizi", una mostra che aprirà il 23 ottobre presso The Hong Kong Museum of Art.

Le polemiche sollevate dal tour di Chiara Ferragni agli Uffizi

La visita della fashion blogger al museo fiorentino ha sollevato non poche polemiche sui social network. Molti utenti del web non hanno apprezzato, infatti, un autoscatto di Ferragni raffigurante se stessa davanti alla Venere di Botticelli. Un accostamento non gradito da molti che hanno inondato di critiche l'influencer, accusandola di strumentalizzare l'arte di Botticelli per un proprio ritorno di immagine. In realtà, la finalità perseguita dall'imprenditrice digitale, come lei stessa ha dichiarato in più occasioni, è stata quella di rilanciare l'arte italiana e il turismo, in seguito ai danni che la pandemia ha provocato sul sistema dei musei nella fase del "lockdown".

A prendere le difese della social influencer è stato il direttore della Galleria degli Uffizi, Eike Schmidt, che ha affermato, tramite alcune dichiarazioni riportate da testate come Huffington Post, di leggere del maschilismo nelle critiche rivolte a Chiara Ferragni. Anche la pagina ufficiale degli Uffizi, ha mostrato il suo sostegno alla fashion blogger attraverso la condivisione di un post: "Ai giorni nostri l’italiana Chiara Ferragni, nata a Cremona, incarna un mito per milioni di followers -una sorta di divinità contemporanea nell’era dei social - Il mito di Chiara Ferragni, diviso fra feroci detrattori e impavidi sostenitori, è un fenomeno sociologico che raccoglie milioni di seguaci in tutto il mondo, fotografando un’istantanea del nostro tempo".

Effetto Ferragni: + 24% di ingressi agli Uffizi e + 27% di giovani visitatori

Nonostante le critiche e gli attacchi ricevuti dalla fashion blogger, l'effetto Chiara Ferragni sugli Uffizi è stato del +27% dei giovani visitatori e +24% di visite generali nei weekend successivo al suo tour e non solo. Il museo è, inoltre, schizzato in trend topic su Instagram e Twitter.