Dopo l'intervista che ha rilasciato a Verissimo sulla fine della sua storia con Giulia De Lellis, Andrea Damante è finito al centro del Gossip per una nuova segnalazione sulla sua vita privata. Deianira Marzano, infatti, alcune ore fa si è fatta portavoce del rumors secondo il quale il dj sarebbe stato visto in un locale di Milano in compagnia di tre persone: una delle due ragazze che sarebbero state a pranzo con il Dama qualche giorno fa, potrebbe essere l'ex fidanzata Claudia Coppola.

La nuova vita di Andrea Damante dopo l'addio a Giulia

È passata circa una settimana da quando Giulia De Lellis ha confermato su Instagram di avere una nuova frequentazione: la storia con Andrea è finita e lei oggi sta uscendo con Carlo Gussalli Beretta, amico del suo ex.

Sabato scorso, anche Damante ha ribadito a Verissimo che i Damellis non esistono più e che ora l'influencer sta conoscendo meglio il rampollo che lui stesso le ha presentato durante l'estate: "L'ho saputo come tutti dai social. Ci sono rimasto male e avrei preferito scoprirlo prima e in modo diverso. Io con le fidanzate dei miei amici non ci andrei mai, ma evidentemente lui non era un vero amico".

Sempre nel salotto di Silvia Toffanin, il bel dj ha commentato la breve ma pubblica relazione che ha avuto con Claudia Coppola prima di tornare con la romana a marzo: "Lei è stato anche un termine di paragone per me, per capire se poteva essere più importante di Giulia. È durata poco ma sono stato molto bene con lei".

Il gossip social su Andrea Damante e Claudia

Nelle ore successive alla messa in onda della sua intervista a Verissimo, sono trapelati vari rumors su Andrea Damante. Innanzitutto, Claudia Coppola ha pubblicato nelle sue Instagram Stories una canzone che i fan hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata ai Damellis: "Fake love" (ovvero, "amore finto, falso") è il brano di Drake che la giovane ha postato sul suo account sabato sera, poco tempo dopo lo sfogo del dj in tv.

Se questa presunta frecciata fosse rivolta al Dama, a Giulia De Lellis oppure a entrambi, non è dato saperlo: la ragazza, infatti, non ha più lanciato messaggi sui social network.

Ad alimentare le chiacchiere sul neo single Andrea, però, ci ha pensato anche Deianira Marzano: la napoletana, infatti, si è fatta portavoce di una segnalazione che alcuni suoi follower le hanno inviato su direct: "Ciao, volevo dirti che sono da Finger's Garden a Milano: c'è Damante con il suo amico col naso storto e due ragazze.

Una di loro è al 99% Claudia Coppola, la sua ex", è questo il gossip più recente che sta circolando sull'ex tronista di Uomini e Donne sul web.

Possibile ritorno di fiamma per Andrea Damante

La segnalazione che è arrivata a Deianira, però, non è supportata né da foto né da video che possano confermare che effettivamente Andrea era anche in compagnia di Claudia qualche giorno fa. Quello lanciato dalla Marzano, dunque, per il momento resta un rumors che presto potrebbe trovare conferma nelle voci dei diretti interessati.

Damante, comunque, a Verissimo ha speso belle parole per la Coppola, quindi non è da escludere che i due possano ricominciare a sentirsi e a vedersi dopo la rottura definitiva tra il dj e Giulia De Lellis.

Si ricorda che l'ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato Claudia poco prima dell'inizio del lockdown a marzo, quando è stato paparazzato nella casa romana dell'influencer. Il riavvicinamento tra i Damellis, però, è durato pochi mesi: dopo una lunga crisi che è iniziata attorno a metà luglio, Giulia e Andrea si sono detti addio nelle scorse settimane e la giovane sta già frequentando un altro uomo (Carlo, caro amico del Dama).