Dopo l'ultima apparizione a Verissimo di Andrea Damante, Claudia Coppola ha condiviso un brano sui social network che potrebbe essere interpretato come una frecciatina al loro passato in coppia. La giovane ha pubblicato una canzone il cui titolo sarebbe un commento, neppure troppo generoso, riferito al dj, al loro legame e all'amore ormai finito tra il ragazzo e Giulia De Lellis.

Il gesto della ex di Damante fa discutere

La relazione tra i Damellis è ufficialmente finita, ma un'ex fiamma del tronista di Uomini e donne sembra voler tenere alta l'attenzione dei media su una storia già tanto chiacchierata.

Dopo che Andrea ha confermato a Verissimo che non sta più con Giulia, e che lei sta addirittura frequentando il suo amico Carlo Gussalli Beretta, Claudia Coppola ha usato Instagram forse per punzecchiare l'ex fidanzato e la bella influencer.

Nelle storie dell'unica ragazza con la quale Damante ha avuto una relazione ufficiale dopo l'addio alla romana, è apparso un brano che alcuni follower hanno interpretato come una frecciatina all'ormai ex coppia.

"Fake love" (ovvero "amore falso") di Drake è la canzone che la giovane ex fiamma del dj ha pubblicato sul suo profilo poche ore dopo la messa in onda dell'intervista di lui a Verissimo.

Se Claudia abbia realmente voluto punzecchiare il Dama e Giulia, oppure soltanto uno dei due, al momento non è chiaro: la ragazza, infatti, non ha approfondito il suo sfogo serale.

Le parole di Andrea su Claudia Coppola a Verissimo

Chi ha collegato la canzone condivisa da Claudia ai Damellis, avrà probabilmente ascoltato le parole che Andrea ha usato sulla ragazza nell'intervista che ha rilasciato a Verissimo il 24 ottobre.

Quando Silvia Toffanin gli ha chiesto di commentare l'unica relazione pubblica che ha avuto tra un tira e molla e l'altro con Giulia De Lellis, Andrea ha detto: "Ho avuto una storia di un paio di mesi con una ragazza, che è stata anche un termine di paragone per me".

"A differenza di Giulia, io non avevo mai avuto una storia prima di essere fidanzato con lei. Con Claudia è stato importante anche per capire dove ero io, se un'altra persona poteva riuscire a essere più di quello che per me era Giulia".

Il dj, però, ha ammesso che Claudia Coppola non è stata in grado di fargli dimenticare l'influencer, con la quale poi è tornato insieme a marzo scorso: "È durata poco, anche se sono stato molto bene con lei".

L'addio di Andrea a Giulia De Lellis dopo il gossip su Carlo Beretta

Nella lunga chiacchierata che ha fatto con Silvia Toffanin sabato scorso, Andrea Damante ha parlato a lungo di Giulia De Lellis e di come sono andate a finire le cose tra loro. Il ragazzo ha raccontato di aver scoperto dai social network della nuova frequentazione dell'influencer: "Tra me e Giulia era ripreso un rapporto fino a lunedì, poi basta. Le ho scritto 'guarda credo che non ci sia più niente da dire'".

A far rimanere male il dj è stata soprattutto la modalità con la quale è venuto a conoscenza della relazione in corso tra la sua ex fidanzata e Carlo Gussalli Beretta, il rampollo che lui stesso ha presentato alla romana durante una vacanza tra amici a Forte dei Marmi.

"Io spero nella loro correttezza. Il pensiero che possa essere nato tutto lì, mi fa impazzire. Ho sempre avuto un presentimento, ma non volevo ammetterlo a me stesso. Io con le fidanzate dei miei amici non ci andrei mai, ma evidentemente lui non era un mio vero amico", ha fatto sapere il Dama su Canale 5.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto i social per commentare sinteticamente le parole di Andrea a Verissimo: "A me non piace comunicare così, comunque voglio dire soltanto che quando si ha la coscienza pulita si può fare tutto".