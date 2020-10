Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda sabato 10 ottobre alle ore 14.45 circa su Canale 5, Mevkibe verrà a sapere da un'intervista che Can non ha intenzione di sposarsi. A quel punto, la mamma di Sanem penserà che il fotografo stia prendendo in giro sua figlia. Intanto, Can e la sua fidanzata andranno a cena con Ceyda. Leyla deciderà di tornare in azienda su richiesta del fotografo.

Ricordiamo che la soap opera turca racconta le vicende romantiche e divertenti che ruotano attorno ai due protagonisti: Can, famoso fotografo e proprietario di un'azienda, e Sanem, sua dipendente e aspirante scrittrice.

Anticipazioni DayDreamer 10 ottobre: Leyla ritorna in azienda

Nelle scorse puntate, Emre ha lasciato Leyla e la giovane ha deciso di non presentarsi più in azienda. Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 10 ottobre, la sorella di Sanem si lascerà convincere da Can a tornare in agenzia per un'altra settimana. Il fotografo, infatti, chiederà a Leyla di partecipare ad una campagna pubblicitaria molto importante. La giovane, quindi, si armerà di coraggio e tornerà in azienda. Intanto, Sanem mostrerà a Can un luogo per lei molto importante, ovvero un posto dove lei si rifugiava da piccola per scrivere. La giovane gli darà una lettera che aveva scritto da bambina e che, come una profezia, sembra parlare proprio di Can.

Intanto, in agenzia la situazione è dinamica per la nuova campagna pubblicitaria della Red cosmetics.

DayDreamer, spoiler 10 ottobre: Mevkibe pensa che Can stia prendendo in giro Sanem

Sanem riuscirà a trovare, ancora una volta, l'idea vincente per la nuova campagna della Red cosmetics e verrà scelto proprio il suo slogan.

Intanto, nonostante Mevkibe avesse chiesto di non dire nulla a Nihat riguardo la relazione tra Can e sua figlia, la donna non riuscirà a mantenere il segreto con Melahat. La parrucchiera informerà subito le donne del quartiere e inizierà a diffondersi la notizia del fidanzamento della figlia di Mevkibe.

Mentre tutte sono convinte che prima o poi Can sposerà Sanem, Aysun frenerà il loro entusiasmo e tirerà fuori una rivista. Sul giornale è presente una vecchia intervista del fotografo, in cui il giovane dichiara di non essere intenzionato a sposarsi. A quel punto, Mevkibe inizierà a sospettare che in realtà Can stia solo prendendo in giro sua figlia e avrà intenzione di parlarci. Intanto, Sanem e il fotografo saranno impegnati in una cena con Ceyda, Mackinnon ed Erdinc. Ad interrompere la piacevole atmosfera, però, sarà l'arrivo al ristorante di Enzo Fabbri. Osman darà la gestione della macelleria in mano a sua sorella Ayhan, per poter intraprendere la carriera di attore.