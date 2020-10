Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Daydreamer-le ali del sogno, nella prossima puntata che andrà in onda sabato 10 ottobre su Canale 5 ci saranno tante novità e colpi di scena davvero interessanti. In particolare, Sanem porterà Can nel posto in cui ha scritto una lettera per lui. Invece la sorella della protagonista, nonostante i litigi con Emre, tornerà a lavoro. Nel frattempo, Mevkibe scoprirà che il fotografo non sarà ancora intenzionato a sposare sua figlia e quindi penserà che la stia prendendo in giro.

Leyla tornerà a lavorare nonostante i litigi con Emre

Nella puntata di sabato 10 ottobre, Sanem porterà Can nel luogo in cui lei andava a da bambina per dedicarsi alla scrittura.

La giovane protagonista coglierà l'occasione per far vedere al fotografo una lettera che in precedenza aveva scritto per lui. Nel frattempo, Leyla continuerà a litigare con Emre, ma nonostante ciò la ragazza deciderà di tornare a lavorare e suo cognato la convincerà a rimanere in agenzia almeno per un'altra settimana. Infatti, il fotografo dirà alla sorella di Sanem che in questo momento l'azienda avrà bisogno di tutto il personale a disposizione per la campagna “Red mood cosmetics”.

Sanem mostrerà il progetto della nuova campagna

Poco dopo, Sanem mostrerà il suo progetto e lo slogan in merito alla campagna pubblicitaria alla quale l'agenzia starà lavorando. Nel mentre, Mevkibe si lascerà scappare con Melahat che presto sua figlia e Can convoleranno a nozze.

La donna, che è da sempre conosciuta come la pettegola del quartiere, racconterà la notizia del matrimonio a tutti. Poi, però, Sysun smentirà tutto, in quanto leggerà un'intervista di Divit sul giornale nella quale dichiara di non voler ancora pensare al matrimonio. Quest'ultima notizia giungerà anche alla madre di Sanem che penserà che il fotografo possa prendere in giro sua figlia.

Osman cederà la macelleria ad Ayhan

Invece, Osman consegnerà la sua macelleria ad Ayhan, in modo tale da potersi dedicare completamente alla sua carriera di attore. Nel mentre, Sanem e Can si troveranno ad una cena di lavoro con Ceyda, MacKinnon e Erdinc, ma le cose prenderanno una brutta piega nel momento in cui arriverà l'imprenditore Enzo Fabbri.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della prossima puntata della soap turca per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti. L'appuntamento con Can Yaman e Demet Özdemir è per sabato 10 ottobre alle ore 16:35, come sempre su Canale5.

Intanto, per chi volesse recuperare gli episodi delle settimane precedenti di Daydremaer-le ali del sogno, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.