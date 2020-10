Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda sabato 24 ottobre alle ore 15:15 circa su Canale 5, Sanem avrà uno scontro con una donna misteriosa che poi si rivelerà essere la madre di Can. Intanto, in azienda, Aydin presenterà un nuovo progetto che riscuoterà molto successo.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda durante il weekend e racconta la storia di Can, fotografo e proprietario della Fikri Harika, e Sanem, giovane dipendente dell'azienda. I due sembrano provenire da due mondi diversi, ma sono accomunati da un grande amore.

Anticipazioni DayDreamer, 24 ottobre: la madre di Can incontra Mevkibe

Nelle scorse puntate abbiamo assistito al ritorno di fiamma tra Can e Sanem. La loro storia d'amore stava andando a gonfie vele, ma la giovane è stata costretta a mentire nuovamente al suo fidanzato per farlo uscire di prigione. Aydin, infatti, convincerà Fabbri a ritirare la denuncia in cambio della formula del suo profumo. Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 24 ottobre, Sanem si scontrerà con una donna misteriosa. La signora in questione si presenterà nel quartiere della giovane e dirà di avere dei progetti per riqualificare la zona. Si scoprirà, successivamente, che la donna è in realtà Huma, la madre dei Divit.

La signora non rivelerà a nessuno la sua identità ed assumerà fin da subito un atteggiamento altezzoso. Questo renderà molto nervosa la madre di Leyla, che dovrà ospitare la donna nel suo negozio. Dopo essere venuta a conoscenza che una delle figlie di Nihat e Mevkibe si chiama Sanem, Huma sembrerà incuriosirsi ancora di più.

Spoiler DayDreamer, 24 ottobre: Sanem si scontra con la madre di Can

La madre di Can e Sanem iniziano subito a scontrarsi, in quanto la figlia di Mevkibe assisterà alla scena in cui Huma darà un calcio alla ciotola di un gatto. A quel punto, la sorella di Leyla rimprovererà la donna, ma Huma andrà via senza chiedere scusa.

La madre di Can, quindi, chiederà all'autista di partire il prima possibile e darà della maleducata alla figlia di Mevkibe. Intanto, Sanem e la sua famiglia non sono ancora a conoscenza del fatto che la donna sia in realtà la madre di Can.

DayDreamer, spoiler 24 ottobre: Sanem trova l'idea vincente per una campagna pubblicitaria

Nonostante il malumore provocato dalla misteriosa donna che ha incontrato nel suo quartiere, Sanem riuscirà ad avere molte soddisfazioni in ambito lavorativo. La giovane, infatti, dimostrerà ancora una volta il suo talento e presenterà un progetto per la Redmode. La sua idea piacerà a tutti e riscuoterà molto successo, al punto che anche McKinnon apparirà molto entusiasta per quanto proposto da Sanem.