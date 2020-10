Daydreamer - Le ali del sogno, dopo il grande successo riscosso in Turchia, è riuscita a conquistare gli spettatori italiani. Nella puntata in programmazione su Canale 5 oggi domenica 4 ottobre dalle ore 16:20, Sanem proverà a convincere sua mamma Mevkibe delle buoni intenzioni di Can. Tuttavia l'aspirante scrittrice non potrà dire anche a suo padre del fidanzamento con il fotografo.

Emre Divit, invece si recherà nel quartiere di Leyla Aydin, con la quale avrà una dura discussione, in difesa della segretaria della Fikri Harika arriverà il macellaio Osman. Infine Ceycey proverà i prodotti di bellezza della società Redmond Cosmetic.

Le anticipazioni di Daydreamer del 4 ottobre: Osman interviene durante una discussione tra Emre e Leyla

Gli spoiler della puntata di Daydreamer, in programmazione questa domenica 4 ottobre, annunciano che ci saranno alcuni colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, Mckennon e Ceyda si recheranno alla Fikri Harika per svolgere una riunione lavorativa importante. In seguito, la titolare della Compass Sport e il suo assistito decideranno di affidare all'agenzia di Can l'incarico dello spot pubblicitario per la cosmetici Redmond Cosmetic.

Nel frattempo Emre inizierà a sentire la mancanza di Leyla a lavoro. Infatti quest'ultima deciderà di prendersi alcuni giorni di riposo, facendo finta di essere malata.

Successivamente lo stesso Emre, abbandonando una riunione ancora in corso, uscirà dall'azienda per andare nel quartiere di Leyla: in questa occasione i due avranno una discussione, nella quale interverrà il macellaio Osman.

Sanem prova a convincere Mevkibe delle buoni intenzioni di Can

Le anticipazioni della nuova puntata di Daydreamer rivelano che Sanem sceglierà di parlare con sua mamma della storia d'amore che ha intrapreso con il fotografo.

In particolare l'aspirante scrittrice cercherà di convincere Mevkibe che Can è seriamente intenzionato a sposarla. Tuttavia la ragazza non potrà dire del fidanzamento a suo padre, in quanto non ha un anello per dimostrare il fidanzamento ufficiale e di conseguenza le buone intenzioni del fidanzato. Intanto, Ceycey accetterà di provare i prodotti di bellezza per la società Redmond Cosmetic, seguendo le indicazioni del fotografo.

In attesa di vedere questo episodio in televisione, è possibile rivedere tutte le puntate in modalità on demand online, accedendo al sito ufficiale Mediaset Play.