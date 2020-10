Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che stanno per arrivare dei colpi di scena clamorosi per la coppia composta da Can e Sanem. Per i due, dopo numerosi ostacoli e diverse peripezie, arriverà il momento di convolare a nozze. Il fotografo sorprenderà la sua amata con la tanto attesa proposta di nozze, ma i due non sanno che dovranno fare i conti con l'ennesimo piano diabolico di Huma, che questa volta avrà come alleato Yigit, che tenterà in tutti i modi di ostacolare queste nozze.

DayDreamer, le anticipazioni delle nuove puntate turche

Nel dettaglio, Sanem organizzerà la festa di compleanno per Can durante la quale Huma proverà ancora una volta a metterla in grande difficoltà e imbarazzo.

La donna, infatti, inviterà anche Polen e tutti i vecchi amici del fotografo, tentando anche questa volta di screditare Sanem agli occhi di suo figlio.

Peccato, però, che il piano diabolico di Huma non andrà in porto e Can addirittura sorprenderà tutti i presenti chiedendo la mano della sua amata. Il fotografo riterrà che sia giunto il momento adatto per convolare a nozze con Sanem e così approfittando della sua festa di compleanno, deciderà di chiedere la mano alla ragazza.

Can chiede a Sanem di sposarlo e Polen va via da Istanbul

Alla festa saranno presenti anche i genitori di Sanem, che se in un primo momento avevano ostacolato il matrimonio, adesso daranno il loro ''via libera'' e così i due potranno finalmente coronare il loro sogno d'amore.

Un durissimo colpo per Huma, che fino alla fine ha cercato di far cambiare idea a suo figlio e di riportarlo di nuovo tra le braccia della sua ex fidanzata Polen. E proprio quest'ultima, dopo la clamorosa decisione di Can di sposare Sanem, deciderà di andare via definitivamente da Istanbul.

A questo punto, quindi, Huma rimarrà da sola a portare avanti la sua 'battaglia' ma ancora una volta deciderà di non arrendersi e così punterà sul suo nuovo possibile alleato: Yigit.

Il ragazzo fin dal primo momento in cui ha visto la Aydin ne è rimasto folgorato e vorrebbe che lei notasse la sua presenza e potesse dargli così le giuste attenzioni.

Anticipazioni turche di DayDreamer: Yigit proverà a separare Can e Sanem

Sanem, però, ha occhi solo per il suo amato fotografo che comincerà a notare l'interesse di Yigit nei confronti della sua futura moglie.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che proprio per questo motivo, Can comincerà a essere particolarmente geloso e Huma così potrà sferrare il suo colpo finale.

La donna convincerà Yigit a far parte del suo piano diabolico e alla fine, il fratello di Polen, accetterà. Così proverà in tutti i modi a screditare Can agli occhi di Sanem, sperando che la ragazza possa avere un ripensamento prima delle nozze. Riuscirà a farla cadere nella sua trappola e in quella di Huma? Lo scopriremo nelle prossime puntate.