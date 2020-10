Nelle prossime puntate di DayDreamer Muzaffer, come sempre, si farà travolgere dagli eventi che caratterizzano la vita del suo amato quartiere. Il fidanzamento di Can e Sanem lo porterà ad abbandonare definitivamente l'idea di poter convolare a nozze con la giovane Aydin, la ragazza che ha sempre amato fin dalla giovane età, ma ci sarà un altro evento che sconvolgerà la vita del simpatico "Muzo": il matrimonio tra Leyla ed Emre.

Guliz si convincerà di voler convolare a nozze con Muzaffer

Le nozze "lampo" organizzate da Leyla ed Emre porteranno Muzaffer a riflettere sul fatto che nella vita il mood "chi ha tempo non aspetti tempo" sia quello più giusto da adottare.

Per questo motivo deciderà di bruciare parecchie tappe e di farsi avanti con la ragazza per cui si è preso una bella cotta: Guliz.

Muzaffer, armato di mazzo di fiori e di uno stereo con della musica romantica, si recherà presso gli uffici della Fikri Harika e davanti ai dipendenti chiederà a Guliz di diventare sua moglie e di celebrare insieme un matrimonio "lampo" (ispirandosi proprio alla vicenda di Leyla ed Emre). La ragazza, in un primo momento, rimarrà stordita e intimorita, forse le cose tra lei e Muzaffer stanno andando avanti troppo velocemente, così non riuscirà a dargli subito una risposta, anche se tutto l'ufficio la inciterà a dirgli di sì. Il ragazzo le elencherà tante motivazioni per cui dovrebbe sposarlo, poi deciderà di lasciarle il tempo di cui ha bisogno per pensarci abbandonando l'ufficio, ma proprio in quel momento Guliz si convincerà che forse l'idea di un matrimonio lampo potrebbe essere una scelta non sbagliata.

Muzaffer e Guliz decidono di lasciare Istanbul insieme

La proposta di matrimonio di Muzaffer, nella testa di Guliz, lascerà spazio a un'altra notizia altrettanto allettante. La ragazza verrà notata da un'agenzia pubblicitaria in uno spot che in passato ha girato con la Fikri Harika, per questo riceverà un proposta di lavoro per girare uno spot pubblicitario nella Nuova Guinea e questa nuova opportunità potrebbe mandare in aria le nozze con "Muzzo", ma in realtà le cose andranno in tutt'altro modo.

Il ragazzo, infatti, farà un'altra proposta di matrimonio a Guliz con tanto di anello, ma quest'ultima lo informerà che le cose non saranno facili, visto che per un certo periodo dovrà trasferirsi in Nuova Guinea per un lavoro. Muzaffer, però, non si scoraggerà e proporrà a Guliz di trasferirsi insieme nel paese dell'Oceania e di sposarsi proprio lì, promettendole che riusciranno a condurre una vita agevole grazie a dei soldi che ha ereditato.

La storia tra Muzaffer e Guliz riuscirà ad avere un lieto fine?